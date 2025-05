Kaiser Chiefs celebra 20 años de “Employment” con una reedición épica

La banda de Leeds Kaiser Chiefs ha anunciado una reedición especial por el 20 aniversario de su icónico álbum debut, Employment, que se lanzará el 18 de julio de 2025 a través de B-Unique Records. El primer adelanto, un remix de I Predict A Riot por Big Nurse, ya está disponible y captura la vibrante energía cruda del original. Este lanzamiento coincide con una gira masiva que incluye un concierto en Temple Newsam Park el 31 de mayo, donde tocarán el álbum completo, acompañados por Razorlight, The Cribs, The Coral, We Are Scientists, HotWax y Ellur.

Una reedición cargada de tesoros

Bautizada como la edición China Anniversary por los 20 años tradicionalmente asociados con la porcelana, la reedición de Employment ofrece tres formatos: un LP en vinilo blanco con la pista adicional Take My Temperature, un set de 2LP con 15 pistas extras, incluyendo dos canciones inéditas exclusivas, y un set de 3CD con 40 temas adicionales, como demos inéditas, remixes, sesiones de radio y grabaciones en directo que trazan su ascenso desde clubes de Leeds hasta festivales internacionales. El álbum, remasterizado en Abbey Road Studios, incluye éxitos como Oh My God, Everyday I Love You Less And Less y I Predict A Riot, que definieron la explosión indie de los 2000. Ricky Wilson comentó a NME: “El sonido es limitado, pero perfecto en su imperfección”, destacando la autenticidad del disco.

Un hito cultural y una gira nostálgica

Employment, lanzado en marzo de 2005, alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido, vendió más de 2.1 millones de copias y fue certificado siete veces platino. Ganador del Mejor Álbum en los NME Awards 2006, superó a Oasis y Bloc Party. La gira de celebración incluye paradas en Port Talbot (23 de mayo), Glastonbury, Edimburgo, Londres, Dublín y más. Simon Rix dijo a Clash Magazine: “Queremos celebrar 2005 como se debe”, y es que hay que resaltar la relevancia del álbum como un clásico atemporal.

Kaiser Chiefs: el rugido del indie británico

Formados en Leeds en 2000, Kaiser Chiefs, liderados por Ricky Wilson, Simon Rix, Andrew White, Nick Baines y Vijay Mistry, se convirtieron en estandartes del indie rock con su debut Employment (2005). Su mezcla de Britpop, punk y new wave capturó la energía de los 2000, consolidándolos como una de las bandas más vibrantes de su generación.

Employment, con himnos como I Predict A Riot y Oh My God, vendió más de tres millones de copias y marcó una era. Le siguieron Yours Truly, Angry Mob (2007), con Ruby, y Off with Their Heads (2008), que mantuvo su intensidad. Education, Entertainment, Recreation (2011) y Stay Together (2016) exploraron sonidos electrónicos, mientras que Duck (2019) y Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album (2024) mostraron su evolución. Singles como Modern Way y Never Miss a Beat reflejan su habilidad para crear estribillos irresistibles. La reedición de Employment (2025) añade demos y temas inéditos, enriqueciendo su legado.

Con múltiples premios, incluyendo un NME Award al Mejor Álbum, Kaiser Chiefs han influido en bandas como Arctic Monkeys, que compartieron escenario en el NME Tour. Su conexión con Leeds y su autenticidad, como destaca Wilson en Radio X, los mantienen relevantes. Con una gira 2025 que abarca Glastonbury, Mad Cool y Boardmasters, Kaiser Chiefs promete revivir la fiebre indie de los 2000. Employment sigue siendo un testimonio de su impacto, y su celebración invita a fans nuevos y antiguos a unirse al “riot”.

