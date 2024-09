Kanye West anuncia nuevo álbum «Bully» y presenta la canción «Beauty and the Beast» en China

Kanye West, ahora conocido como Ye, ha anunciado su próximo álbum Bully durante un evento de escucha en el Estadio Wuyuan River en Haikou, China, en el que también presentó una nueva canción titulada Beauty and the Beast. Este anuncio sigue a sus recientes colaboraciones con Ty Dolla $ign en los álbumes Vultures 1 y Vultures 2, publicados a principios de este año.

Durante el evento, Ye interpretó Beauty and the Beast sobre una suave base instrumental con guitarra eléctrica, como podemos comprobar en algunos videos grabados por aquellos que pudieron asistir a este evento.

🚨Kanye West announces new album live🚨



BULLY💿



🚨COMING SOON🚨

pic.twitter.com/wARGuzQgyZ — SLYTER (@slyterrr) September 28, 2024

El productor Mike Dean, quien ha trabajado con Ye desde su álbum debut The College Dropout, comentó en Instagram que Beauty and the Beast es una «canción sobrante de Donda«. Este evento en China, que ha tenido especial repercusión por el anuncio de Bully, es parte de una serie de presentaciones de Kanye West que también incluyeron un espectáculo en Corea del Sur, donde hizo una entrada dramática a caballo y lideró un canto contra Adidas, en referencia a la ruptura de su colaboración con la marca tras sus polémicos tweets antisemitas en 2022.

¿Podemos esperar algo interesante de esta nueva etapa del artista o se sumirá de nuevo en incontables polémicas?