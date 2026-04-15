Kanye West aplaza su concierto en Francia mientras crece la presión política y social

El concierto que Kanye West tenía previsto ofrecer el 11 de junio en el Estadio Vélodrome de Marsella queda aplazado sine die por decisión del propio artista, que ha anunciado la cancelación temporal en plena escalada de tensiones con las autoridades francesas y apenas una semana después de haber sido vetado en el festival Wireless del Reino Unido. Según explicó en X, se trata de “mi única decisión tras mucha reflexión”, añadiendo que “no quiero poner a mis fans en medio de esto”.

El movimiento llega justo después de que el gobierno francés confirmara que estudiaba impedir su entrada al país debido a su historial de comentarios antisemitas. La polémica se suma al reciente bloqueo del gobierno británico, que llevó a la cancelación de sus tres fechas como cabeza de cartel en Wireless, una decisión que generó un intenso debate político y social. Incluso el alcalde de Marsella había declarado públicamente que no permitiría que la ciudad se convirtiera en un escaparate para discursos de odio.

En paralelo, varios patrocinadores —entre ellos Pepsi, Diageo, PayPal o Rockstar Energy— se retiraron del festival británico tras su contratación, aumentando la presión sobre los organizadores. En medio de este clima, Kanye West ha insistido en su voluntad de enmendar errores del pasado, asegurando en un mensaje reciente que “sé que lleva tiempo entender la sinceridad de mi compromiso por reparar el daño” y que su intención es centrarse en la música y en un mensaje de unidad.

El artista continúa adelante con su gira mundial de 2026, que ya ha pasado por Los Ángeles y que tiene fechas confirmadas en India, Turquía, Países Bajos, Polonia, Italia, España y Portugal. Será su primera gran gira europea en doce años, aunque la incertidumbre sobre su situación en algunos países podría seguir condicionando el calendario. Su nuevo álbum, Bully, es el eje de esta gira que, por ahora, avanza entre polémicas, disculpas públicas y un intento constante de reconectar con su público.

Kanye West: una carrera marcada por la genialidad, la controversia y la reinvención constante

Con más de dos décadas de trayectoria, Kanye West se ha consolidado como una de las figuras más influyentes —y polémicas— del hip hop contemporáneo. Desde su debut con The College Dropout (2004), su discografía ha sido un laboratorio creativo que incluye obras clave como Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Yeezus o Donda. Su capacidad para redefinir sonidos, integrar géneros y generar conversación cultural lo ha convertido en un artista impredecible, capaz de marcar tendencias y dividir opiniones a partes iguales. Más allá de la música, su figura pública ha estado atravesada por declaraciones controvertidas, problemas de salud mental y una exposición mediática constante. Aun así, su impacto artístico sigue siendo indiscutible, y cada nuevo proyecto —como su reciente Bully— confirma que continúa siendo un creador que rehúye la comodidad y busca reinventarse incluso en los momentos más turbulentos.

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