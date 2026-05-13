Un jurado federal de Los Ángeles declaró el martes 12 de mayo de 2026 a Kanye West —conocido artísticamente como Ye— culpable de infracción de copyright por el uso no autorizado de un demo instrumental en una versión temprana de «Hurricane», el tema más escuchado de su álbum Donda (2021). El veredicto, unánime entre los ocho miembros del jurado tras seis días de juicio, obliga a West personalmente y a sus compañías —Yeezy LLC, Yeezy Supply y Mascotte Holdings— a abonar un total de 438.558 dólares en concepto de daños. La demanda había sido interpuesta en julio de 2024 por Artist Revenue Advocates (ARA), una entidad creada para defender los derechos de cuatro músicos que compusieron la pieza en cuestión.

El demo sin licencia que sustentó «Hurricane»

El caso pivota sobre «MSD PT2», un instrumental de un minuto grabado en marzo de 2018 durante una sesión de tres horas en el Archwood Music Studio de Los Ángeles. Sus autores —DJ Khalil (Khalil Abdul-Rahman), Sam Barsh, Dan Seeff y Josh Mease— combinaron guitarra, bajo y teclado pasados por un filtro de vinilo crujiente, lo que dotó a la pieza de una textura característica del hip-hop de la Costa Oeste. El beat llegó a manos de West a través de un productor intermediario, sin que mediara ningún acuerdo formal de cesión de derechos.

En septiembre de 2018, West publicó en Instagram un fragmento de lo que entonces llamaba «80 Degrees» —después «Hurricane»— con el sample de «MSD PT2» perfectamente audible. Los cuatro músicos aseguran que se enteraron así del uso de su trabajo. Cuando el tema se presentó de forma oficial ante 40.000 personas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el 22 de julio de 2021, el sample seguía en la mezcla. El propio West reconoció en el estrado que lo retiró después de ese evento porque carecía de la licencia necesaria: la versión de Donda publicada el 29 de agosto de 2021 incorpora ya una recreación del material original en lugar del sample directo.

La abogada principal de los demandantes, Irene Lee, argumentó que «MSD PT2» actuó como la columna vertebral de «Hurricane» y que su valor quedó comprometido de manera permanente por esa asociación: «Nunca tuvimos la oportunidad de ofrecérselo a otro artista. Una vez que alguien como Ye lo toca, ningún otro artista lo quiere tocar», expuso ante el jurado. Los demandantes cifraron los ingresos del evento de escucha —entradas, merchandising y un acuerdo de retransmisión con Apple Music— en 5,6 millones de dólares. Solicitaban 564.046 dólares; el jurado les concedió 438.558.

La defensa de West, liderada por Eduardo Martorell, sostuvo que el rapero había seguido los cauces habituales de la industria para intentar obtener la licencia y que los demandantes habían mostrado en su día entusiasmo ante el uso de su demo. West testificó el 6 de mayo: «Me enorgullezco de dar a la gente lo que merece. Siento que mucha gente intenta aprovecharse de mí». Martorell calificó la demanda de «operación para hacer dinero» y recordó que West había acreditado a los cuatro músicos como coautores de «Hurricane» incluso después de retirar el sample.

El alcance real del veredicto

El juicio solo pudo celebrarse sobre una porción reducida de la demanda original. En febrero de 2026, el juez desestimó las reclamaciones más lucrativas —las referidas a la versión final de «Hurricane» y al tema «Moon» de Donda— al determinar que ARA únicamente posee los derechos del máster de «MSD PT2», no los de composición. Sin estos últimos, la organización no tenía legitimidad para demandar por las supuestas inserciones presentes en los tracks comerciales del álbum. La batalla, por tanto, se limitó al sample directo utilizado durante el listening event de Atlanta.

ARA ha anunciado que recurrirá esa decisión previa. «Apelaremos la parte principal del caso. Confiamos en que vuelva a juicio para reclamar los daños mayores», declaró Britton Monts, gestor de la organización, a Rolling Stone. Si el recurso prospera, West podría enfrentarse a una segunda ronda con cifras considerablemente más altas. Por el momento, la distribución de los 438.558 dólares adjudicados es la siguiente: West personalmente y Yeezy LLC responden por 176.153 dólares cada uno; Yeezy Supply asume 41.625 dólares y Mascotte Holdings, 44.627 dólares.

Monts subrayó el simbolismo del fallo: «Es una victoria para los artistas que trabajan, que normalmente no tienen los recursos para enfrentarse a alguien como Ye». Según registros judiciales federales, este juicio es uno de más de catorce procedimientos por sampling sin licencia que West ha acumulado a lo largo de su carrera.

De The College Dropout a “Hurricane”: la evolución creativa de Kanye West frente a un nuevo revés legal

Kanye West debutó en 2004 con The College Dropout, disco que redefinió la relación del rap con la cultura universitaria y la producción de samples acelerados. En los años siguientes amplió esa gramática en Late Registration (2005) y Graduation (2007), antes de virar hacia el minimalismo oscuro de 808s & Heartbreak (2008) y la opulencia barroca de My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Donda llegó en agosto de 2021 como el décimo álbum de estudio, tras meses de aplazamientos y tres macroconciertos de presentación que convirtieron el proceso de lanzamiento en un acontecimiento mediático en sí mismo. «Hurricane» —con The Weeknd y Lil Baby— fue el tema más reproducido del disco. Ahora esa canción regresa al centro del debate, no por su impacto sonoro sino por las consecuencias legales de un sample retirado a tiempo para el álbum pero ya monetizado en directo. West tiene pendiente varios frentes abiertos en Europa, y este fallo añade otra variable a un momento especialmente complicado en su trayectoria.

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