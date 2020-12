Kanye West lanza por sorpresa Emmanuel, un nuevo EP de Sunday Service Choir

Parece que Kanye West o bien lanza cosas sin avisar o avisa para después no lanzar nada. Hoy tenemos un ejemplo de lo primero, y como ya hiciera las Navidades pasadas con Jesus Is Born, ha lanzado su nuevo EP Emmanuel a través de su proyecto de corte gospel Sunday Service Choir.

Según el propio Kanye, el EP se compone de música nueva inspirada por la música antigua y latina. Este lanzamiento viene a finalizar un 2020 en el que el rapero y productor norteamericano ha lanzado singles como DONDA, Nah Nah o su colaboración con Travis Scott Wash Us In The Blood. También tendría que haber estado listo un nuevo álbum que de hecho anunció este verano, DONDA, pero no se materializó. Su último álbum en solitario sigue siendo Jesus Is King, lanzado el año pasado después de varios retrasos.

Puedes escuchar el EP Emmanuel en Spotify o a continuación en Apple Music: