Kanye West logra su primera certificación de diamante con «Stronger»

¿Por qué es noticia?

El estadounidense ha obtenido su primera certificación de Diamante gracias a Stronger, que superó la marca de 10 millones de ventas a principios de esta semana.

Sobre la canción

Para quienes no la recuerden, es uno de los temas principales de Graduation, el tercer álbum de West que salió publicado en 2007.

Hasta el momento, solo 58 canciones han conseguido esta certificación, entre las que destacan Old Town Road de Lil Nas X, como la canción más rápida en obtener el galardón, Not Afraid o Lose Yourself de Eminem o Poker Face de Lady Gaga, entre otras.

Sobre Kanye West

Ningún artista ha sido más omnipresente y decisivo que Kanye West en la evolución del hip-hop en el siglo XXI. Descubierto por Jay Z como beatmaker para The Blueprint, Kanye se destapó también como un rapero soberbio en su primer disco, The College Dropout (2004). Su estilo ha evolucionado de la fragilidad emocional de aquel debut y de 808s & Heartbreak (2008), a la mayor de las ambiciones y exhibiciones de ego con obras de hip-hop poliédrico, distorsionado y sinfónico como Late Registration (2005), Yeezus (2013) y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Fuente: Apple Music

