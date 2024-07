Karate regresa con nuevo álbum tras 20 años y presenta dos adelantos

La banda de jazz-rock de Boston, Karate, ha anunciado su primer álbum nuevo en 20 años, Make It Fit, que saldrá el 18 de octubre a través de Numero Group. Este nuevo trabajo sigue a su álbum de 2004, Pockets. La banda, que se reunió en 2022 para una serie de reediciones, ha lanzado dos nuevas canciones de este álbum: Defendants y Silence, Sound.

Todos los temas de Make It Fit fueron mezclados por su colaborador de siempre, Andy Hong. La banda ha decidido volver a los escenarios para interpretar tanto su nuevo material como sus antiguos éxitos. Además de su próxima gira por el Reino Unido, Karate actuará en el festival Best Friends Forever en Las Vegas, junto a bandas como Sunny Day Real Estate, Bright Eyes y The Dismemberment Plan.

Las fechas de la gira incluyen presentaciones en Brasil, Islandia, Bélgica y varias ciudades del Reino Unido. Este regreso marca un momento significativo para los seguidores de la banda, quienes han esperado dos décadas para escuchar nueva música de Karate.

Tracklist de Make It Fit

01 Defendants

02 Bleach the Scene

03 Cannibals

04 Liminal

05 Rattle the Pipes

06 Fall to Grace

07 Around the Dial

08 People Ain’t Folk

09 Three Dollar Bill

10 Silence, Sound