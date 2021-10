Karavana lanzan su primer álbum, «Muertos en la Disco», y estrenan el videoclip para «Qué Putada»

Artista

Karavana

¿Por qué es noticia?

Karavana nos sumergen por fin en la gran fiesta de Muertos en la Disco. Su contundente primer álbum llega de la mano de Vanana Records.

Sobre el disco

Una catarsis musical materializada en 9 canciones que nos van adentrando en la vida de cuatro chavales de 24 años y las historias mundanas que les preocupan. Amor, desamor o noches de juerga se mezclan con la crítica a los prejuicios y la superioridad moral con la que se han llegado a encontrar en el mundo de la música.

Muertos en la Disco rezuma energía, ganas, buen rollo. Además del sello gamberro que Fabi (voz principal y guitarra), Gonzalo (voz principal y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería) imprimen a todo lo que hacen. Hace medio año adelantaron Resaca Pop, primer single del disco y toda una oda a las noches de marcha. Le siguieron el homenaje a su adorada Madrid, el tema que da título al álbum, Muertos en la Disco, y Después de Tanto, una historia sobre el dramita del amor. Ahora se unen la música clásica guitarrera de Vivaldi. La declaración de amor de Fiesta with u. Las Movidas Rosas donde poder saltar y perder la cabeza. La honestidad brutal de Si te Digo la Verdad. Y por último, el apoteósico cierre del álbum con Qué Putada.

Sobre el videoclip para «Qué Putada»

Además, para esta última acaban de lanzar videoclip. Una reunión de amigos y amigos y más amigos en su piso en la que se va liando según transcurre la noche con una serie de flashbacks hacia el pasado recordando todo lo que han vivido hasta publicar este disco.

Karavana – Qué Putada

Sobre la gira

Por otro lado, Karavana tomará los escenarios de todo el país para presentar este primer largo en los próximos meses. La banda arranca una gira que tiene ya confirmadas fechas en Benicàssim, Valencia, Sevilla, Toledo, A Coruña, Madrid, Alicante, Zaragoza y Granada. Las entradas ya están a la venta en Wegow. Próximamente se anunciarán nuevos conciertos.

29 octubre | Benicàssim | SanSan Festival

6 noviembre | Valencia | Festival de Les Arts

27 noviembre | Sevilla | Sala Malandar

10 diciembre | Toledo | Pícaro

28 enero 2022 | A Coruña | Mardi Grass

10 febrero 2022 | Madrid | El Sol

25 marzo 2022 | Alicante | Centro Cultural Las Cigarreras

26 marzo 2022 | Zaragoza | Las Armas

2 abril 2022 | Granada | Planta Baja

Sobre Karavana

A Fabi (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería) les basta una escucha para atraparte. El pop rock de temas como ‘Strokes’, ‘Hoy’ o ‘Pienso’ denota grandes aspiraciones y en poco más de dos minutos se convierten en una montaña rusa que va directa al grano. En noviembre de 2020 han lanzado su segundo EP ‘No Pegamos Nada’ 10 minutos y 14 segundos de pop rock rabiosamente fresco altamente adictivos. Trallazo a trallazo, Karavana se postula como una de las bandas imprescindibles a seguir en el próximo año. Definen su música como ‘guitarras sucias y letras cursis’. Tal vez las guitarras no sean tan sucias ni las letras tan cursis, pero está clara la importancia de ambas en sus canciones. Su sonido transita por territorios influenciados por bandas como The Strokes, The Vaccines o Wallows. Su directo es un auténtico chute de energía de cuatro chicos que rondan los 23 años y que solo quieren gozar sobre el escenario como si se les fuera la vida en ello. Karavana van directos a tus venas y tu cerebro. Déjales entrar. En cuanto lleguen allí, nada ni nadie los podrá sacar.

Fuente: Vanana Records

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!