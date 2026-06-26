Hay bandas que entregan los discos con la precisión de un reloj suizo, y hay bandas que, cuando algo no está del todo bien, simplemente paran y lo arreglan. Kasabian son claramente del segundo tipo. Los de Leicester acaban de anunciar que Act III, su noveno álbum de estudio, ya no llegará el 17 de julio, sino el 4 de septiembre de 2026. Y para que la espera duela un poco menos (o quizás un poco más, según se mire), han estrenado «Superpowers», tercer adelanto del disco y una de las sorpresas del año: una canción de G-Funk puro que nadie esperaba y que lo cambia todo.

El álbum vuelve a la mesa de operaciones

Para comunicar el retraso, la banda optó por un mensaje tan directo como su mejor música: «Hemos vuelto a meter el álbum en la mesa de operaciones para unos últimos ajustes. No podíamos mandarlo al mundo sin que todo estuviera en su sitio justo. ¡Los discos son para siempre! Confiad en nosotros, la espera merecerá la pena». Sin excusas elaboradas ni comunicados corporativos. Serge Pizzorno necesita más tiempo, lo toma, y la única explicación que da es que el disco merece ese tiempo.

El anuncio del retraso llega cuando Act III llevaba meses construyendo expectación: «Hippie Sunshine» abrió el camino en septiembre de 2025 y en abril de 2026 «Great Pretender» confirmó el tracklist y la fecha original. El resultado es un disco de 10 canciones más 3 interludios, producido por Pizzorno y Mark Ralph en los estudios The Sergery y Club Ralph. Casi siete semanas adicionales de espera, pero con la promesa de que el resultado merecerá la pena.

«Superpowers» y la lección del Doggystyle

Tercero en la lista de adelantos de Act III y, con diferencia, el más desconcertante en el mejor sentido de la palabra. Donde «Hippie Sunshine» y «Great Pretender» pivotaban sobre el guitar-pop psicodélico de estadio que ha definido la última etapa de los de Leicester, «Superpowers» aparca las guitarras y se instala en el G-Funk más puro: sintetizadores lánguidos, un bajo que camina despacio, una atmósfera relajada y un coro que se queda pegado con una eficacia casi insolente.

El origen de la canción lo sitúa Pizzorno en un recuerdo muy concreto de su adolescencia: «Recuerdo escuchar el Doggystyle de Snoop en el XR2 de un amigo, uno de esos temas que te hace pensar «¿qué es esto?» porque nunca habías escuchado nada parecido». Y añade lo más revelador: «Cuando grabamos «Superpowers» fue la primera vez que realmente sentí que el sonido que tenía en mi cabeza era exactamente lo que salía por los altavoces». Esa sensación de total control sobre el resultado final es perceptible en cada segundo de la canción.

Stephen Graham lleva la letra al terreno del casting

La sorpresa no termina en el sonido. Además del vídeo que acompaña al single, Pizzorno convocó a Stephen Graham, el actor que este último año se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la pantalla británica gracias a Adolescence, la serie de Netflix que ha sido uno de los grandes fenómenos audiovisuales de la temporada.

La propuesta es tan sencilla como brillante: Pizzorno le entregó a Graham la letra de «Superpowers» como si fuera el guion de un casting, y filmó su interpretación instintiva en formato cinta de audición, sin artificios, con toda la atención puesta en el oficio del actor. El resultado convierte la canción en algo de mayor dimensión. «Las cintas de audición siempre me han fascinado», explica Pizzorno. «Hay algo increíble en ver una actuación en su forma más desnuda, un vistazo entre bastidores al oficio de actuar. Quería traer esa sensación convirtiendo la letra en un guion y presentándola como una cinta de audición. Trabajar con Stephen Graham, uno de los mejores actores británicos, fue un honor enorme. Verle llevar las canciones a un espacio completamente nuevo dio una profundidad y un significado totalmente nuevos a la letra».

Un verano de conciertos mientras llega el disco

El retraso de Act III no paraliza nada en el calendario en directo de Kasabian. La banda afronta el verano más cargado de su etapa post-Meighan: el próximo 4 de julio actuarán ante 45.000 personas en el Finsbury Park de Londres, con Louis Dunford, Razorlight, The K’s, Miles Kane y SOFY como teloneros, en lo que será el mayor concierto londinense de su nueva era. En agosto serán los primeros cabeza de cartel de una noche de jueves en el Leeds Festival, otro hito que suma a un palmarés ya de por sí imponente.

Para los fans españoles, la agenda tiene mucho que ofrecer: Kasabian estarán en el Low Festival 2026 de Torrevieja el 31 de julio, en lo que será una de sus pocas citas en suelo peninsular del verano. Ya anticipamos en CrazyMinds su confirmación como cabeza de cartel del Low cuando se anunció, y la fecha se perfila como uno de los momentos más esperados del festival alicantino en su debut en Torrevieja.

Kasabian, la banda que nunca sale del número uno

Nueve álbumes de estudio con siete números uno consecutivos en el UK Official Album Chart. En términos de consistencia comercial, Kasabian no tienen rival en el rock británico del siglo XXI. Formados en Leicester en 1997, la banda vivió su momento de mayor transformación interna cuando el cantante original Tom Meighan abandonó el grupo en 2020 y Pizzorno asumió el micrófono sin soltar la guitarra.

Lejos de resquebrajarse, esa transición ha alimentado un período de creatividad inusualmente prolífico: The Alchemist’s Euphoria (2022) y Happenings (2024) llegaron en rápida sucesión, y ahora Act III llega como el cierre de lo que el propio Pizzorno describe como «una mini ópera de los últimos seis años, donde este es el tercer acto en el que todo encaja». El título, visto así, no es una metáfora vacía. Es una declaración de intenciones que promete la síntesis de todo lo que han explorado en este nuevo capítulo de su carrera.

▶ «Act III» — Kasabian | 4 de septiembre de 2026 | Sony Music

¿Os parece un acierto que Kasabian hayan retrasado el disco para «unos últimos ajustes», o preferíais tenerlo ya en julio? ¿Y qué pensáis de «Superpowers» y su salto al G-Funk, tan inesperado respecto al sonido guitarrero de los singles anteriores? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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