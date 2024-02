Kasabian anuncia nuevo álbum «Happenings» y comparte el explosivo single «Call»

La banda británica de indie rock Kasabian ha anunciado los detalles de su octavo álbum de estudio, Happenings, que saldrá a la venta el 5 de julio de 2024. El disco, que será el segundo sin el exvocalista Tom Meighan, contiene 10 canciones que suman apenas 26 minutos de duración y que prometen ser “pura alegría” y “una celebración de la música”, según ha declarado el líder y guitarrista Serge Pizzorno en una entrevista con NME.

Como adelanto, el grupo ha compartido el primer sencillo, Call, una canción que combina riffs de guitarra, ritmos bailables y un cambio de estilo balear en la segunda mitad. El videoclip, dirigido por el dúo Waxxwork, muestra un teléfono cayendo desde un avión y grabando todo lo que ocurre en su descenso. Pizzorno ha explicado que la idea era “llevar el arte al mundo real” y hacer algo “único y atrevido”.

Call es una de las “grandes canciones” que Kasabian ha compuesto pensando en los conciertos que ofrecerá este verano, entre los que destaca el Summer Solstice II, un evento al aire libre en el Victoria Park de Leicester, su ciudad natal, el 6 de julio. La banda también encabezará el festival Latitude en Suffolk el 26 de julio. Pizzorno ha asegurado que los fans pueden esperar “algunas sorpresas” en el escenario y que el nuevo álbum es “un atraco al banco bien ejecutado”.

Aquí tenéis el tracklist:

‘Darkest Lullaby’

‘Call’

‘How Far Will You Go’

‘Coming Back To Me Good ‘

‘G.O.A.T.’

‘Passengers’

‘The Hell Of It’

‘Italian Horror’

‘Bird In A Cage’

‘Algorithms’