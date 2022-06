Kase.O anuncia un parón indefinido cuando concluya su actual gira

Kase.O, o Javier Ibarra Ramos, su verdadero nombre, es uno de los artistas más longevos de la escena española y una de las grandes figuras del hip hop español, primero como parte de Violadores del Verso y después con su carrera en solitario.

Sin embargo, no parece estar viviendo su mejor momento a nivel personal, y por eso el zaragozano ha comunicado a través de Twitter que dejará los escenarios por un tiempo indefinido una vez concluya su actual gira.

«Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito. Un abrazo enorme y gracias a tod@s los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira. PAZ. De momento disfrutemos de las fechas que quedan hasta marzo», leemos en su comunicado.

El último disco del zaragozano hasta la fecha fue El Círculo, publicado en el año 2016, aunque en 2019 volvió con Remixes y regalos.

Esperemos que sea tan solo un parón momentáneo, que se extienda el tiempo que necesite para recuperar las energías, y en un futuro, cuando esté preparado, podamos volver a disfrutar de su música.

Sobre Kase.O

Kase.O, cuyo verdadero nombre es Javier Ibarra, es generalmente considerado uno de los mejores MCs españoles. Miembro fundador de Violadores del Verso, agrupación fundamental del hip hop en España en activo desde 1998, el inquieto Kase.O (a veces actuando bajo alguno de sus muchos alias) ha también firmado un impresionante número de colaboraciones que incluyen prácticamente al entero universo del rap español. Su primera experiencia solista, Jazz Magnetism, fue editada a fines de 2011 y recibió el aplauso unánime de la crítica. El disco presentaba sorprendentes nuevas versiones de sus clásicos, como "Javat y Kamel", con acompañamiento musical a cargo de un cuarteto de jazz, en lugar de bases de hip-hop. Tras una ausencia de cuatro años durante los cuales vivió en Colombia, Kase.O regresó en 2016 con El círculo.

Fuente: Apple Music

Discografía de Kase.O

Kase.O Jazz Magnetism (Disco con la banda de jazz JazzMagnetism) (2011)

Previo (2015)

El Círculo (2016)

Remixes Y Regalos + Dentro Del Circulo (Maxi, Remixes, Documental) (2019)

