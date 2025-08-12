Katy Perry, multada por grabar un videoclip en un área protegida de las Islas Baleares

La estrella pop Katy Perry ha sido noticia tras recibir una multa de 6.001 euros (unos 5.197 libras) por grabar sin permiso el video de su sencillo Lifetimes en el Parque Natural de Ses Salines, en las Islas Baleares, España. La grabación, realizada en julio de 2024, incluyó escenas en las dunas de S’Espalmador, un área protegida donde el acceso está estrictamente restringido para preservar su biodiversidad, reconocida por la UNESCO. Las autoridades baleares iniciaron una investigación tras la denuncia de grupos ecologistas, confirmando que la productora no solicitó la autorización requerida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

El equipo de Perry, respaldado por Capitol Records, afirmó que creían contar con los permisos necesarios, habiendo recibido aprobación verbal para filmar. Sin embargo, la falta de un permiso formal llevó a la sanción, calificada como “grave” pero sin mayores consecuencias, ya que no se encontraron daños permanentes en el ecosistema. La multa, pagada de inmediato, pone fin al incidente, aunque ha generado críticas sobre la responsabilidad ambiental en la industria del entretenimiento.

Lifetimes forma parte del álbum 143, lanzado en 2024, que ha recibido críticas mixtas. Mientras Katy Perry continúa su gira Lifetimes Tour, este episodio resalta la importancia de respetar las normativas en espacios protegidos. La cantante también ha estado en el ojo público por su reciente separación de Orlando Bloom y controversias relacionadas con un viaje espacial con Blue Origin.

Katy Perry: un viaje desde el gospel al pop global

Katy Perry, nacida como Katheryn Hudson en California, irrumpió en la escena musical en 2008 con su hit I Kissed a Girl del álbum One of the Boys. Antes de su reinado pop, Perry intentó abrirse camino en la música gospel bajo el nombre Katy Hudson, lanzando un álbum homónimo en 2001 que pasó desapercibido. Su transformación en estrella pop llegó con Capitol Records, y One of the Boys marcó su estilo: letras audaces y melodías pegajosas. En 2010, Teenage Dream la catapultó a la fama mundial con cinco sencillos número uno en Billboard, como Firework y California Gurls, igualando un récord de Michael Jackson. Su carisma y estética colorida la convirtieron en un ícono cultural, con giras masivas y apariciones en eventos como el Super Bowl.

Con Prism (2013), Perry mostró un lado más introspectivo en éxitos como Roar, manteniendo su dominio en las listas. Sin embargo, Witness (2017) dividió opiniones por su cambio hacia un pop más experimental, mientras que Smile (2020) reflejó su maternidad y resiliencia tras críticas mixtas. Su último álbum, 143 (2024), con sencillos como Lifetimes, busca recuperar su esencia bailable, aunque ha enfrentado controversias, como una multa por filmar en un área protegida de España. Con 15 años de carrera, Katy Perry ha vendido millones de discos, ganado premios como los MTV Video Music Awards y se mantiene como una fuerza pop, evolucionando entre éxitos y desafíos personales.