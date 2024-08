Kavinsky rompe un récord de Shazam tras su actuación en la clausura de los Juegos Olímpicos de París

Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, la canción Nightcall de Kavinsky rompió el récord de la canción más Shazameada en un solo día. El tema, lanzado en 2010 y popularizado por la película Drive, fue interpretado por el pionero del electro-pop francés en el Stade de France el 11 de agosto. Phoenix, Air y Ezra Koenig de Vampire Weekend también participaron en la ceremonia, interpretando una mezcla de canciones rodeados de medallistas olímpicos.

El éxito de Nightcall en la ceremonia llevó a la canción a alcanzar el primer lugar en la lista global de Shazam, con 6,921,000 Shazams. Otros artistas como Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg también vieron un aumento en la popularidad de sus canciones tras sus actuaciones en la ceremonia.

Además, Phoenix logró posicionar varias canciones en el Top 10 de Shazam, incluyendo Lisztomania, If I Ever Feel Better, 1901 y Tonight (con Ezra Koenig). Air también ingresó al Top 10 con Playground Love (con Gordon Tracks). La ceremonia también incluyó una entrega simbólica de la antorcha olímpica a Los Ángeles, con una actuación especial de H.E.R. y Tom Cruise.