Kaytranada: El Viaje Hacia lo «Timeless»

Con su nuevo trabajo, el productor canadiense Kaytranada se prepara para desafiar el tiempo con su nuevo álbum Timeless. Este proyecto promete ser una odisea sonora con colaboraciones estelares que incluyen a Childish Gambino, PinkPantheress, Anderson .Paak y más.

El anuncio de Timeless llegó a través de las redes sociales del artista, donde compartió una versión actualizada de su sitio web. Con un lanzamiento previsto para el 7 de junio, el álbum ya ha generado expectativas con su primer sencillo Lover/Friend, y una lista de canciones que promete fusiones inesperadas y ritmos que desafían géneros.

La trayectoria de Kaytranada ha estado marcada por su habilidad para entrelazar el R&B, el house y el afrobeat, creando paisajes sonoros que trascienden barreras culturales y temporales. Su último esfuerzo en solitario, Bubba, recibió aclamación crítica y un Grammy, solidificando su posición como un visionario de la música electrónica.

Este verano, Kaytranada llevará su música más allá de los estudios de grabación, encabezando festivales y giras que prometen ser una experiencia inmersiva para los fans. Con Timeless, el productor busca no solo capturar momentos, sino crear recuerdos que perduren en el tiempo.

Tracklist de Kaytranada – Timeless

‘Pressure’

‘Spit It Out (ft. Rochelle Jordan)’

‘Call U Up (ft. Lou Phelps)’

‘Weird (ft. Durand Bernarr)’

‘Dance Dance Dance Dance’

‘Feel A Way (ft. Don Toliver)’

‘Still (ft. Charlotte Day Wilson)’

‘Video (ft. Ravyn Lenae)’

‘Seemingly’

‘Drip Sweat (ft. Channel Tres)’

‘Hold On (ft. Dawn Richard)’

‘Please Babe’

‘Stepped On’

‘More Than A Little Bit (ft. Tinashe)’

‘Do 2 Me (ft. Anderson .Paak & SiR)’

‘Witchy (ft. Childish Gambino)’

‘Lover/Friend’

‘Wasted Words (ft. Thundercat)’

‘Snap My Finger (ft. PinkPantheress)’

‘Stuntin’

‘Out Of Luck (ft. Mariah The Scientist)’