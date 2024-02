Keane celebra el 20 aniversario de Hopes And Fears con una reedición especial

La banda británica de pop-rock Keane ha anunciado una reedición especial de su exitoso álbum debut Hopes And Fears, que cumple 20 años el próximo 10 de mayo. El disco, que incluye los singles Somewhere Only We Know, Everybody’s Changing y Bedshaped, alcanzó el número uno en el Reino Unido y le valió al grupo un premio BRIT al mejor álbum británico en 2005.

La nueva versión contará con el álbum original remasterizado y cortado por Frank Arkwright en los legendarios estudios Abbey Road de Londres, así como numerosas caras B, demos y rarezas inéditas. Las mezclas 5.1 Dolby Atmos corren a cargo de David Kosten. Como adelanto, Keane ha compartido la canción Somewhere Only We Know (Tim Demo, September 2002), que nunca se había escuchado antes.

El cantante Tom Chaplin ha dicho que se siente “muy conectado” con las canciones y que todavía le sorprenden cuando las canta en directo. El miembro fundador y compositor Tim Rice-Oxley ha añadido que esas canciones “abrieron la puerta a otra dimensión” para ellos y que es un “privilegio increíble” que la gente siga escuchándolas después de tanto tiempo.

La reedición de Hopes And Fears estará disponible en los siguientes formatos: 1LP Galaxy Vinyl, 2LP Coloured Vinyl, 3CD, Limited Edition Box Set Deluxe Edition, 2CD Live y digital.