Keane y Mika encabezan el Culture & Business Pride 2024

El Culture & Business Pride 2024 se celebrará del 3 al 7 de diciembre en las Islas Canarias, con Keane y Mika como primeros artistas confirmados. Este festival, que promueve la visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, tendrá lugar por primera vez en dos islas simultáneamente: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Keane, la icónica banda británica, ofrecerá un concierto exclusivo en España como parte de su gira del 20º aniversario de Hopes and Fears. Conocidos por éxitos como Somewhere Only We Know y Everybody’s Changing, los ganadores del Brit Award en 2008 actuarán el 6 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife y el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, Mika, el multifacético artista libanés, presentará su último trabajo discográfico Que ta tête fleurisse toujours (2023). Conocido por su carismática presencia escénica y éxitos como Grace Kelly, Mika promete un espectáculo inolvidable en ambas sedes del festival.

Las entradas para estos conciertos ya están a la venta a través de las plataformas Tomatickets y Última Entrada. El festival promete ser un evento inolvidable, combinando música, cultura y derechos humanos en un entorno único.