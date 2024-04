Keith Richards (The Rolling Stones) lanza «I’m Waiting for the Man», sencillo del álbum«The Power of The Heart: A Tribute to Lou Reed»

Estaba cantado que tarde o temprano este o iba a suceder. Nadie puede olvidarse del gran padre del rock alternativo underground Lou Reed. Keith Richards, en su, memoria, ha publicado una versión del clásico de Lou Reed y Velvet Underground, I’m Waiting for My Man. El tema será parte de The Power of The Heart: A Tribute to Lou Reed.

A Keith Richards lo acompañan los X-Pensive Winos, Steve Jordan (el nuevo batería de los Stones) e Ivan Neville. En el global del disco participan Rufus Wainwright, Rosanne Cash, Lucinda Williams, Joan Jett and the Blackhearts, The Afghan Whigs o Bobby Rush, entre otros.

I’m Waiting for My Man se publicó originalmente en 1967 como parte integrante del primer album de The Velvet Underground & Nico.La canción cuenta el duro viaje a Harlem para comprar la dama blanca (heroína). El disco saldrá al mercado el 20 de abril del presente año y lo hará a través de Record Store Day y contará con la siguiente playlist:

I’m Waiting for the Man (Keith Richards), I Can’t Stand It (Maxim Ludwig & Angel Olsen), Perfect Day (Rufus Wainwright), I’m So Free (Joan Jett and the Blackhearts), Sally Can’t Dance (Bobby Rush), Walk on the Wild Side (Rickie Lee Jones), I Love You, Suzanne (The Afghan Whigs), Coney Island Baby (Mary Gauthier), Legendary Hearts (Lucinda Williams), New Sensations (Automatic), Magician (Rosanne Cash) y como extra The Power of the Heart (Brogan Bentley).

Un gran trabajo al maestro Lou Reed que falleció el 27 de octubre de 2013, Amagansett, Nueva York, Estados Unidos a la edad de 71 años a causa de una enfermedad hepática. Su legado es inolvidable.