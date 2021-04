Kele estrena “Nineveh”, tercer adelanto de su nuevo disco

Kele, líder de Bloc Party, ha compartido Nineveh, una nueva canción extraída de su próximo disco en solitario, que se titulará The Waves Pt. 1 .

Este nuevo trabajo se publicará el próximo 28 de mayo a través del propio sello discográfico de Okereke, KOLA Records y !K7. Anteriormente, ya hemos podido escuchar otros adelantos como The Heart of the Wave y una versión del Smalltown Boy de Bronski Beat.

Sobre la nueva canción, el artista ha declarado que “con todo el tiempo que pasé en casa el año pasado, estuve mucho tiempo pensando en las personas que ya no están en mi vida, las personas que he dejado atrás. Esta canción es una oda a esa idea: la comprensión de que, por difícil que sea, a veces hay que seguir adelante.

Aunque hay mucho escrito sobre la tristeza de las relaciones que terminan (ya sean románticas o platónicas), puede haber algo bastante empoderador en decir “ya es suficiente” y trazar una línea en la arena. Quería intentar expresar eso de alguna manera en la música.

Hay una tristeza indudable en la primera mitad de Nineveh, pero se convierte en pura euforia en la segunda mitad de la canción, como un peso proverbial que se quita del cuello y termina en un lugar de optimismo“.

Disfrutemos de su nueva canción a continuación: