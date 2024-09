Kele Okereke regresa con nuevo disco «The Singing Winds Pt. 3» y single de adelanto

Kele Okereke ha confirmado los detalles de su nuevo disco en solitario, The Singing Winds Pt. 3, y ha lanzado el primer single, It Wasn’t Meant To Be. Este nuevo tema se une a Hometown Edge, una canción que narra una noche desenfrenada en Londres, la ciudad natal de Kele. It Wasn’t Meant To Be explora el dolor y la traición en una relación rota, encapsulando la ira oculta tras la cortesía.

The Singing Winds Pt. 3 es la tercera entrega de la serie de álbumes en solitario de Kele, The Elements, que comenzó durante el confinamiento. Cada nuevo disco de esta serie refleja una textura y calidad diferente, mostrando la flexibilidad que Kele Okereke ha necesitado durante dos años de cambios personales. Según sus propias palabras, “Las viejas formas han llegado a su fin, y han tenido que comenzar nuevos ritmos”.

Kele llevará su nuevo proyecto a los escenarios en febrero de 2024 con una gira de ocho fechas por el Reino Unido, comenzando en Glasgow el 12 de febrero y haciendo paradas clave en Londres y Manchester.

The Singing Winds Pt. 3 se lanzará el 17 de enero de 2025 a través de KOLA Records / !K7, y ya está disponible para reserva.