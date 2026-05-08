Tres años después de Raven, Kelela vuelve a sorprendernos con el anuncio de New Avatar, su tercer álbum de estudio, que llegará el 10 de julio de 2026 a través de Warp Records. La cantante y productora estadounidense, una de las voces más singulares del R&B alternativo de la última década, presenta el nuevo trabajo acompañado de su segundo adelanto, «linknb», un single que ya tenía precedente en abril con «idea 1» y que confirma el giro estético en el que la artista lleva meses trabajando.

New Avatar es un disco de doce canciones en el que Kelela se aleja deliberadamente del pulso de club que definió Raven (2023) para abrazar un sonido más guitarrero, con un cruce muy concreto entre R&B, indie y ecos de los noventa. La nómina de invitados que ha reunido acompaña perfectamente a esa idea: PinkPantheress aparece en «the bridge», A. K. Paul (hermano de Jai Paul) firma «outta time» y Fousheé se suma en «new life forms». Buena parte de la producción del álbum corre a cargo de Oscar Scheller, productor británico vinculado al universo PinkPantheress y responsable también de los dos singles publicados hasta ahora.

«linknb» es, según la propia Kelela, una canción que nació como un mantra durante un periodo de bloqueo creativo, y que terminó convirtiéndose en una declaración sobre la confianza ganada a base de dificultad. Construido sobre un riff de guitarra laberíntico y una base rítmica que coquetea con el metal, el tema deja una de las frases más rotundas del adelanto: «It’s not hard to be brave / Easier to give too much away / All I know is that I paved the way, underpaid». El videoclip, dirigido por Mischa Notcutt —antigua directora creativa de Kelela—, traslada esa intensidad a un retrato urbano de Nueva York, con la artista atravesando la ciudad en distintos medios de transporte hasta encontrar un momento de calma en una azotea.

Sobre el espíritu del disco, Kelela ha sido especialmente clara en el comunicado oficial: «este álbum encuentra consuelo en la confrontación. No quiero que la música sea una distracción de lo que está pasando realmente en el mundo; quiero que tenga sentido en este momento de locura mientras ayuda a la gente a conectar con la belleza y la alegría que también están viviendo». Es una declaración que sintoniza con la manera en que New Avatar mira hacia atrás —hasta sus inicios en la escena indie de Washington D. C.— para reconfigurar todo lo aprendido en su etapa más electrónica.

El álbum llega después de la edición en 2024 del disco de remezclas RAVE:N y del directo In the Blue Light, registrado en el club de jazz Blue Note de Nueva York en 2024 y publicado el año pasado. La preventa de new avatar ya está disponible a través de Warp Records.

New Avatar: Tracklist completo del nuevo álbum de Kelela

El disco reúne doce canciones con tres colaboraciones destacadas. Esta es la lista completa de temas:

1. idea 1

2. point blank

3. goin down

4. outta time (feat. A. K. Paul)

5. against me

6. crystalize

7. retaliation lullaby

8. linknb

9. don’t piss me off

10. new life forms (feat. Fousheé)

11. the bridge (feat. PinkPantheress)

12. if we meet again

Kelela, una década reescribiendo las reglas del R&B alternativo

Nacida en Washington D. C. e hija de inmigrantes etíopes, Kelela Mizanekristos empezó a escribir sus primeras canciones en la escena indie de la capital antes de saltar a la electrónica más vanguardista que la convirtió, ya en la década pasada, en una figura clave del R&B experimental. Su mixtape Cut 4 Me (2013), publicado en el sello Fade to Mind, marcó un punto de inflexión en cómo se podían cruzar el club, el grime y la sensibilidad pop. Su debut largo, Take Me Apart (2017), la consolidó como una voz imprescindible de la escena, y Raven (2023) llevó esas coordenadas a un terreno más oscuro y atmosférico, con una continuación en formato de remixes —RAVE:N (2024)— que reunió a artistas como LSDXOXO, Tygapaw o Shygirl. In the Blue Light, su primer álbum en directo, supuso ya un primer movimiento hacia texturas más orgánicas. Con New Avatar, Kelela cierra ese círculo: vuelve a las guitarras con las que empezó, pero filtradas por todo lo que ha aprendido en una década de exploración constante.

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