Kelly Lee Owens se sumerge en el techno emocional con su nuevo sencillo «132 Techno»

La productora y compositora galesa Kelly Lee Owens vuelve a la carga con 132 Techno, un nuevo sencillo que anticipa su próximo EP titulado KELLY, previsto para el 21 de noviembre. El tema, compartido el 30 de octubre, es una inmersión en el techno más introspectivo y visceral, con una estructura que evoluciona desde un pulso electrónico hipnótico hasta una explosión de energía a mitad de camino, para luego desvanecerse en una atmósfera más contemplativa. Es una pieza que, como ella misma ha explicado, busca capturar la experiencia física y colectiva que solo se vive en clubes y eventos musicales.

Este nuevo trabajo marca un giro audaz en la trayectoria de Owens, quien describe el EP como una obra sin filtros, diseñada tanto para la pista de baile como para la reflexión personal. El primer adelanto, Ascend, ya mostraba una tensión emocional palpable, con bajos profundos y voces reverberantes que transmiten ansiedad y urgencia. En declaraciones recogidas por NME, la artista afirma que ha estado explorando sonidos que bordean lo incómodo y lo ominoso, reflejo de su estado emocional y del caos que percibe en el mundo actual. “Hay un constante tira y afloja entre querer elevarse por encima del caos y, a veces, hundirse voluntariamente en él”, confiesa.

Además de su faceta sonora, Owens mantiene una conexión profunda con sus raíces galesas, algo que ha influido en su enfoque artístico. En su tema Corner Of My Sky, colaboró con el legendario John Cale, cofundador de The Velvet Underground, para rendir homenaje a la historia y resiliencia de Gales. Su compromiso con lo local y lo emocional se entrelaza con una visión global del arte electrónico, posicionándola como una voz única en el panorama contemporáneo.

De enfermera a referente del techno emocional: así ha evolucionado Kelly Lee Owens

Antes de convertirse en una figura destacada de la electrónica experimental, Kelly Lee Owens trabajó como auxiliar de enfermería en Manchester. Su transición al mundo musical comenzó colaborando con artistas como Daniel Avery, y pronto desarrolló un estilo propio que combina ambient, techno y pop etéreo. Su debut homónimo Kelly Lee Owens (2017) fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork, que lo calificó como “una obra de techno meditativo con alma pop”. El álbum incluía temas como Lucid y Anxi., este último con la colaboración de Jenny Hval, y ya mostraba su interés por explorar estados emocionales complejos a través del sonido.

En 2020, lanzó Inner Song, un disco más ambicioso que incluía una reinterpretación de Arpeggi de Radiohead y el mencionado Corner Of My Sky con John Cale. Este trabajo consolidó su reputación como artista capaz de combinar introspección y contundencia rítmica. En 2023, sorprendió con LP.8, un álbum más abstracto y minimalista que, según The Line of Best Fit, “desafía las convenciones del techno y se adentra en terrenos casi terapéuticos”. Su último álbum, Dreamstate (2024), recibió cinco estrellas de NME, que lo describió como “una colección emocionalmente absorbente que ilumina en tiempos oscuros”. Con KELLY, Owens parece dispuesta a seguir empujando los límites de la música electrónica, sin perder de vista su esencia emocional y su compromiso con lo colectivo.

