Kelly Lee Owens se sumerge en lo visceral con su nuevo EP: así suena «Kelly»

Kelly Lee Owens regresa con fuerza y profundidad emocional en su nuevo EP titulado Kelly, que verá la luz el próximo 21 de noviembre. El primer adelanto, Ascend, es una descarga de tensión electrónica que combina bajos profundos y voces reverberantes para construir una atmósfera inquietante que culmina en un clímax trance cargado de energía. Este nuevo trabajo marca su primera publicación desde el aclamado álbum Dreamstate (2024), y representa una exploración sonora que se aleja del confort para abrazar lo incómodo, lo ominoso y lo emocionalmente crudo.

En palabras de la propia Owens, Kelly busca capturar “esas experiencias físicas y colectivas que solo se viven en clubes o eventos musicales”. La artista galesa se inspira en el caos contemporáneo para crear un sonido que oscila entre el deseo de elevarse y la voluntad de hundirse en la incertidumbre. Esta dualidad se refleja en Ascend, una pieza que, según Clash Magazine, transmite una “sensación comunal de euforia digital”. El EP será editado por DH2, el nuevo sello electrónico de Dirty Hit, y continúa el vínculo de Owens con figuras como George Daniel de The 1975, quien lidera esta nueva aventura discográfica.

La crítica ha recibido Ascend con entusiasmo. NME lo describe como “urgente y ansioso”, mientras que Spectrum FM destaca su “paisaje sonoro tenso y expansivo”. Este lanzamiento reafirma el compromiso de Kelly Lee Owens con una electrónica emocionalmente resonante, que no teme adentrarse en terrenos incómodos para encontrar belleza y catarsis. Además, la artista ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel de los pequeños clubes en el ecosistema musical, recordando que sin ellos, bandas como Depeche Mode no habrían existido.

De enfermera a referente de la electrónica: el viaje de Kelly Lee Owens

La trayectoria de Kelly Lee Owens es tan singular como inspiradora. Nacida en Rhuddlan, Gales, en 1988, comenzó su carrera como auxiliar de enfermería en un hospital oncológico de Manchester. Fue precisamente el contacto con los pacientes lo que la impulsó a perseguir su vocación musical. Tras mudarse a Londres, trabajó en tiendas de discos como Pure Groove y se involucró en la escena indie local, tocando el bajo en The History of Apple Pie. Su salto definitivo llegó gracias a su colaboración con Daniel Avery en el álbum Drone Logic (2013), que la introdujo en el mundo de la producción electrónica.

En 2016 lanzó el EP Oleic, y un año después debutó con el álbum Kelly Lee Owens, editado por Smalltown Supersound. Este trabajo fue aclamado por su mezcla de techno atmosférico y pop etéreo, con temas como Arthur (tributo a Arthur Russell) y Anxi, con la colaboración de Jenny Hval. Su segundo álbum, Inner Song (2020), profundizó en la introspección emocional y sonora, mientras que LP.8 (2022), co-producido con Lasse Marhaug, exploró territorios más ruidosos y experimentales. En 2024, Dreamstate consolidó su visión artística con una propuesta luminosa y envolvente.

Además de sus discos, Owens ha colaborado con artistas como St. Vincent (remix de New York) y compuso Unity, el himno oficial del Mundial Femenino de Fútbol 2023. Su obra se caracteriza por una búsqueda constante de estados emocionales profundos, donde la electrónica se convierte en vehículo de conexión humana y espiritual. Con Kelly, reafirma su lugar como una de las voces más auténticas y valientes de la electrónica contemporánea.

