Kendrick Lamar encabezará el espectáculo del descanso en la Super Bowl 2025

Kendrick Lamar ha anunciado que será el artista principal del espectáculo musical que tendrá lugar durante el descanso de la Super Bowl en 2025. En un video publicado en su canal de YouTube, Lamar aparece en un campo de fútbol frente a una bandera estadounidense, lanzando balones y anunciando su participación en el evento que se celebrará el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Lamar ya había participado en el espectáculo de 2022 como invitado de Dr. Dre, junto a Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y 50 Cent.

En sus declaraciones al respecto, Lamar destacó la influencia del rap y prometió recordar al mundo por qué es el género más impactante. Este anuncio llega en un año en el que Lamar ha estado en el centro de atención debido a su disputa con Drake, que culminó con el lanzamiento de Not Like Us, una canción que rompió récords en Spotify y encabezó el Billboard Hot 100.