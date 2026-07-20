Keo han compartido “Pistol”, el segundo adelanto de Put A Smile On For Me, su álbum debut, que llegará el próximo 25 de septiembre a través de Island Records. El cuarteto londinense continúa así la campaña de presentación de un disco que se perfila como uno de los debuts de rock guitarrero más esperados del año en el Reino Unido, y que la banda ha promocionado con vídeos grabados en un ambiente que recuerda deliberadamente a la estética de Breaking Bad.

Estrellas muertas y un disparo de batería que le dio nombre a la canción

“Pistol” explora la manera en que los recuerdos de las personas que ya no están en nuestra vida siguen afectándonos con el paso del tiempo. Según ha explicado el vocalista Finn Keogh, la canción nació de la imagen de una estrella muerta cuya luz sigue siendo visible años después de que haya dejado de existir, una idea que, según él mismo, resulta igual de real aplicada a las personas. El título de la canción, curiosamente, no tiene nada que ver con esa imagen astral: surgió de un patrón de batería con el que arrancaba el tema, obra del batería Oli Spackman, que recordaba al sonido de una pistola al dispararse, aunque la letra que originalmente hacía referencia a ese título terminó desapareciendo del corte final.

El tema sigue a “That’s Me”, primer sencillo del álbum, que según ha contado la propia banda encaraba de forma mucho más directa el sentimiento de culpa. Put A Smile On For Me, de once canciones, fue escrito y grabado en apenas diez días, con Finn Keogh y el guitarrista Jimmy Lanwern encargándose de la autoproducción para capturar la energía cruda de sus directos. El disco explora temas como la vergüenza, la responsabilidad, la memoria y la presión por ocultar las emociones más difíciles, una idea que el propio Keogh ha resumido con una frase que podría servir de declaración de intenciones para todo el álbum: no querer que nadie vea nuestro verdadero color, y fingir que todo va bien mientras tanto. Los propios Keo han señalado a Smashing Pumpkins, Soundgarden y Radiohead como algunas de las referencias que sobrevuelan el disco, aunque aseguran que el resultado final ha terminado por labrarse una voz propia y diferenciada.

De teloneros de Wolf Alice a protagonistas de su propio debut

Formados en Londres por los hermanos Finn y Conor Keogh junto a Jimmy Lanwern y Oli Spackman, Keo debutaron con el EP Siren, que incluía sencillos como “I Lied”, “Amber”, “Thorn” y “Hands”, y que empezó a labrar el nombre de la banda entre la escena de rock alternativo británico más reciente. Ese recorrido inicial les llevó a telonear a Wolf Alice en dos de sus conciertos más multitudinarios, en el Finsbury Park de Londres y en el Exhibition Park de Newcastle, además de compartir cartel con la propia Wolf Alice y con nombres como The Last Dinner Party, Lykke Li o Rachel Chinouriri en otras citas del circuito británico. Ese tipo de apariciones, compartiendo cartel con algunos de los nombres más consolidados del indie y el rock alternativo británico, ha terminado de consolidar a Keo como una de las bandas emergentes con mayor proyección del momento.

Put A Smile On For Me llega ahora como el salto natural de esa progresión, el momento en el que, como ellos mismos han descrito, la obsesión underground empieza a convertirse en algo mucho más grande. La producción cruda y la sinceridad emocional que ya apuntaban en Siren se mantienen intactas en este debut, aunque con una ambición sonora mayor, entre las guitarras saturadas del grunge, las atmósferas del shoegaze y una vulnerabilidad que atraviesa todo el disco.

Gira agotada y festivales de verano antes de la llegada del disco

La banda, de hecho, no podría llegar en mejor momento a la publicación del álbum: sus cinco fechas de octubre en el Reino Unido, que arrancan el 24 de octubre en el O2 Guildhall de Southampton y recorren después Cardiff, Glasgow, Liverpool y Londres, están completamente agotadas. Antes de esa gira, Keo tienen ya confirmadas actuaciones en algunos de los festivales de verano más importantes del calendario británico e irlandés, entre ellos Latitude, Truck, Reading & Leeds, Boardmasters y Electric Picnic, una agenda que confirma el buen momento que atraviesa la banda de cara a la publicación de su primer álbum. El tracklist completo de Put A Smile On For Me incluye, además de “Pistol” y “That’s Me”, temas como “Be Happy”, “Fly”, “Best I Can Do”, “Bird On The Wire”, “Loser”, “Black Dress”, “Blue Song”, “Thorn” y “Spent On You”, completando así un total de once cortes que prometen recorrer todo el espectro emocional que la banda ha ido anticipando con sus dos primeros adelantos.

▶ «Put A Smile On For Me» — Keo | 25 de septiembre de 2026 | Island Records

¿Qué os parece este nuevo adelanto de Keo, entre estrellas muertas y disparos de batería, de cara a un debut que promete dar mucho que hablar? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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