Kerry King anuncia su primer álbum en solitario y estrena el single «Idle Hands»

El ex guitarrista de Slayer, Kerry King, ha anunciado su primer álbum en solitario, titulado From Hell I Rise, que saldrá a la venta el 17 de mayo a través de Reigning Phoenix Music. El disco cuenta con la colaboración de Mark Osegueda de Death Angel en la voz, Phil Demmel de Vio-lence y ex Machine Head en la guitarra, Kyle Sanders de Hellyeah en el bajo y Paul Bostaph, ex compañero de King en Slayer, en la batería.

El álbum ha sido producido por Josh Wilbur, conocido por su trabajo con Korn, Lamb of God, Avenged Sevenfold y Bad Religion, entre otros. La mayor parte del LP se grabó en los Henson Studios de Los Ángeles.

King ha compartido el primer single del álbum, Idle Hands, una canción que combina riffs aplastantes y batería intensa con la voz agresiva de Osegueda. La letra habla de la revolución, la violencia y la ideología.

King ha declarado que su álbum en solitario es una extensión de Slayer, y que muchas de las canciones podrían haber formado parte del próximo disco de la legendaria banda de thrash metal, que se disolvió en 2019. “No tengo intención de dejar de tocar. Esto es lo que sé hacer… número uno, la música, número dos, el metal. Llevo 40 años en esto, y estoy lejos de haber terminado”, ha afirmado.

From Hell I Rise tendrá 13 temas, que quedan del siguiente modo: