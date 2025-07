Kevin Parker aviva la expectativa con pistas de un nuevo álbum de Tame Impala: “He estado ocupado”

Kevin Parker, el genio detrás de Tame Impala, ha desatado la emoción de los fans con una publicación en Instagram el 13 de julio de 2025, insinuando un nuevo álbum. Bajo el título “Been busy 😉”, compartió fotos de sesiones de grabación, presentaciones como DJ, festivales y momentos personales con su esposa embarazada, Sophie Lawrence. La imagen final, un tablero con 13 canciones marcadas como “done” y “mixed”, sugiere que el sucesor de The Slow Rush (2020) está cerca, según NME y Consequence. Aunque no hay confirmación oficial, artistas como Dua Lipa, SZA, A$AP Rocky y Wayne Coyne de The Flaming Lips comentaron con entusiasmo, con SZA escribiendo: “God I need this so bad rn”.

Semanas antes, el 7 de junio, Parker estrenó una nueva canción de Tame Impala en un DJ set sorpresa en el Nitsa Club de Barcelona tras su actuación en Primavera Sound, diciendo: “No hay vuelta atrás desde este punto”. El tema, aún sin título, tiene un enfoque electrónico y bailable, según Stereogum. Parker, quien colaboró en Radical Optimism de Dua Lipa y ganó un Grammy por Neverender con Justice, expresó su entusiasmo por el proyecto en 2024 a The Guardian: “Estoy amando lo emocionado que estoy por esto”. El álbum, aún sin fecha, podría llegar pronto, acompañado de su próxima apertura en la gira australiana de Justice.

Tame Impala: El viaje psicodélico de Kevin Parker

Tame Impala, el proyecto de rock psicodélico del australiano Kevin Parker, comenzó en Perth en 2007. Parker escribe, graba y produce toda la música en estudio, mientras que en vivo lo acompañan Dominic Simper (guitarra), Jay Watson (sintetizadores), Cam Avery (bajo) y Julien Barbagallo (batería). Su EP homónimo de 2008, con tracks como Half Full Glass of Wine, alcanzó el número 1 en la lista independiente australiana. Su debut, Innerspeaker (2010), certificado oro, mezcló psicodelia de los 60 con rock moderno, ganando un J Award. Lonerism (2012), con Feels Like We Only Go Backwards, logró platino y una nominación al Grammy. Currents (2015), con Let It Happen, marcó un giro hacia el pop electrónico, ganando ARIA Awards por Mejor Álbum y Mejor Rock.

The Slow Rush (2020), con Borderline y Lost in Yesterday, alcanzó el número 3 en el Billboard 200 y ganó cinco ARIA Awards. Parker ha colaborado con Dua Lipa, Justice, Gorillaz y The Weeknd, y produjo Radical Optimism (2024). Con una base de fans global, apariciones en Coachella y Glastonbury, y un Grammy por Neverender con Justice, Tame Impala fusiona psicodelia, pop y electrónica, consolidando a Parker como un visionario que redefine géneros.

