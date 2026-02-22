Kevin Parker y la victoria en los Grammy que le pilló… durmiendo

Después de tanto tiempo cubriendo escenas y noticias musicales de todos los colores, pocas cosas sorprenden ya… pero Kevin Parker siempre encuentra la manera de romper la rutina. El líder de Tame Impala acaba de sumar un nuevo Grammy a su vitrina —Mejor Grabación Dance/Electrónica por “End Of Summer”— y, aun así, se lo perdió por completo. Literalmente: estaba dormido.

En una conversación reciente con Mac DeMarco, Parker confesó «Se me había olvidado que estaban celebrándose», una frase que solo alguien tan ajeno al ruido de la industria como él podría soltar con semejante naturalidad. Y no quedó ahí. También admitió que «Se me olvidó incluso que estaba nominado», lo que explica su desconcierto al despertarse en Australia con el móvil lleno de mensajes de felicitación sin ser consciente del contexto por el que los recibía.

“End Of Summer”, publicado en julio, es un viaje de siete minutos empapado de ácido house y el primer adelanto de Deadbeat, el quinto álbum de Tame Impala. Un disco que, según la crítica de NME, muestra a Parker expandiendo su paleta sonora aunque atrapado en cierta “inercia lírica”. De hecho, el proyecto no ha frenado su agenda: en primavera arrancará una gira de recintos por Reino Unido y Europa (con fechas en España) antes de saltar a Norteamérica, y además colaborará en Distracted, el esperado regreso discográfico de Thundercat.

Entre sesiones con miembros de Geese, Pond y King Gizzard, y un Grammy que ganó mientras dormía, Parker parece vivir en un universo propio donde el éxito llega sin que él tenga que mirar el reloj. Quizá ahí resida parte del magnetismo eterno de Tame Impala.

