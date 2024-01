Khruangbin estrena «A Love International» y anuncia nuevo disco «A La Sala»

La banda estadounidense de psicodelia Khruangbin ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de su nuevo single, A Love International, una canción que mezcla influencias de la música latina, el funk y el soul. El tema forma parte de su próximo álbum, A La Sala, que saldrá a la venta el 5 de abril bajo el sello Dead Oceans en colaboración con Night Time.

A La Sala será el primer disco de Khruangbin en cuatro años, desde que publicaron Mordechai en 2020, un trabajo que recibió elogios de la crítica y les consolidó como una de las bandas más originales y versátiles del panorama musical actual. Según un comunicado de la banda, el nuevo álbum se compone de 12 canciones que nacieron de “piezas encontradas en el pasado creativo de Khruangbin” y que fueron ensambladas en el estudio.

El trío formado por Mark Speer, Laura Lee y Donald “DJ” Johnson ha demostrado su capacidad para fusionar sonidos de diferentes épocas y continentes, creando una música que invita al viaje y a la exploración. Además de su propio material, Khruangbin ha colaborado con el cantautor Leon Bridges en un segundo EP conjunto, titulado Texas Moon, en 2022.

Por el momento, os dejamos con el single y el Tracklist de este nuevo proyecto de la banda:

1. ‘Fifteen Fifty-Three’

2. ‘May Ninth’

3. ‘Ada Jean’

4. ‘Farolim de Felgueiras’

5. ‘Pon Pón’

6. ‘Todavía Viva’

7. ‘Juegos y Nubes’

8. ‘Hold Me Up (Thank You)’

9. ‘Caja de la Sala’

10. ‘Three From Two’

11. ‘A Love International’