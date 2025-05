Kid Kapichi enfrenta una nueva era tras la salida de dos miembros

En un anuncio sorprendente para sus seguidores, la banda punk de Hastings Kid Kapichi ha revelado que dos de sus miembros fundadores, Ben Beetham (guitarra y coros) y George Macdonald (batería), abandonan el grupo tras una década juntos. Sin embargo, los restantes Jack Wilson (voz y guitarra) y Eddie Lewis (bajo) aseguran que esto no marca el fin de la banda, sino el comienzo de una “nueva era” llena de entusiasmo. La noticia, compartida a través de un comunicado en redes sociales, también incluyó la promesa de un último concierto con la formación original, cuyos detalles se anunciarán el 7 de mayo.

El comunicado de Kid Kapichi, publicado en sus cuentas oficiales, refleja un tono de gratitud y optimismo. “Celebramos los últimos 10 años de este viaje como cuarteto. Seguiremos adelante con los brazos abiertos hacia tiempos nuevos y emocionantes”, escribieron, destacando su renovada pasión por el proyecto. Aunque no se especificaron las razones de la salida de Beetham y Macdonald, el mensaje sugiere una separación amistosa, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos. En general, los fans de la banda en redes sociales expresaron sorpresa pero alivio al saber que la banda continuará, enviando apoyo a los miembros salientes y entusiasmo por el futuro de Wilson y Lewis.

La salida de dos integrantes llega en un momento clave para Kid Kapichi, tras el lanzamiento de su tercer álbum, There Goes The Neighbourhood hace algo más de un año, en marzo de 2024, que consolidó su reputación como una de las bandas más viscerales del punk británico. Desde entonces, la banda también ha estado activa en el circuito de festivales, además de una gira por Reino Unido y EE.UU. en 2025.

El concierto final con la alineación original será una despedida emotiva, especialmente tras años de giras incansables y un ascenso constante desde su formación en 2013. La banda, que ha trabajado con figuras como Suggs de Madness en Zombie Nation, promete mantener su esencia punk y su mensaje socialmente comprometido en esta nueva etapa, aunque aún no han anunciado reemplazos para Beetham y Macdonald.

Kid Kapichi: punk visceral desde las calles de Hastings

Formada en 2013 en Hastings, Reino Unido, Kid Kapichi —originalmente integrada por Jack Wilson (voz y guitarra), Eddie Lewis (bajo), Ben Beetham (guitarra y coros) y George Macdonald (batería)— se ha consolidado como una de las voces más potentes del punk británico. Su nombre, que combina “kid” (niño) y una variación de “kapıcı” (portero en turco), refleja su conexión con la clase trabajadora y su actitud desafiante. Surgidos de la vibrante escena musical de Hastings, los cuatro amigos comenzaron tocando en pubs locales mientras trabajaban en empleos diversos, desde construcción hasta turnos nocturnos.

Su discografía abarca tres álbumes de estudio que combinan punk, indie y rock con letras cargadas de comentario social. This Time Next Year (2021) fue un debut feroz, descrito por NME como “lleno de furia y determinación”. Here’s What You Could Have Won (2022) abordó el descontento post-Brexit con himnos como New England y Rob The Supermarket. There Goes The Neighbourhood (2024), su trabajo más reciente, incluye colaboraciones como Zombie Nation con Suggs de Madness y singles como Tamagotchi y Newsnight, que critican la política y los medios. La banda ha lanzado también una edición deluxe de este álbum con grabaciones en vivo desde el O2 Forum Kentish Town.

Kid Kapichi ha construido un culto ferviente gracias a sus explosivos directos, habiendo girado con Frank Carter & The Rattlesnakes como nosotros mismos pudimos presenciar recientemente. Su ascenso, impulsado por el sello Spinefarm Records, les ha valido reconocimiento como una de las bandas más trabajadoras del Reino Unido. A pesar de la reciente salida de Beetham y Macdonald, Wilson y Lewis están decididos a mantener viva la llama del punk, prometiendo nueva música y conciertos en 2025.