Kid Kapichi firma su primer acuerdo discográfico y publicará su segundo álbum este 2022

Oriundos de Hastings, Inglaterra, Kid Kapichi aterrizaron en España por primera vez teloneando en 2019 a Frank Carter & The Rattlesnakes. Contra todo pronostico y advertencias, el cuarteto decidió dar luz a su primer trabajo de estudio, This Time Next Year (2021), en mitad de una pandemia mundial. Este 2022 parece que va a ser el año de Kid Kapichi: una agenda repleta de citas de primer nivel, su primer acuerdo discográfico y la publicación de su segundo trabajo de estudio.

De todo ello han hablado en el podcast KELAVISION Jack Wilson, voz principal y guitarra rítmica, y Ben Beetham, guitarra principal. Los británicos han asegurado que su nuevo trabajo se publicará este año. «Estoy contento con el resultado del primer álbum, pero me encanta el segundo. Si alguna vez tengo hijos y pudiera enseñarles algo de lo que estoy orgullosísimo sería este álbum. Es todo lo que la gente ama de nosotros multiplicado un millón de veces», comentaba ilusionado Wilson.

Despidiendo la entrevista, los integrantes de Kid Kapichi no han podido aguantar y han revelado que están a punto de firmar su primer acuerdo discográfico. «Es algo que hemos evitado a propósito. Hasta ahora siempre abanderábamos el mantra de ‘Si podemos hacerlo nosotros, lo haremos nosotros’. Pero hemos llegado a un punto en el que sentimos que ya hemos hecho todo lo que podíamos, así que nos hemos ofrecido a los discográficas», aclaraba Wilson.

De hecho, han necesitado cerca de un año para tomar una decisión: «Cuando has sido un artista independiente durante tantos años, cuando ya has hecho todas las labores que ahora le vas a pedir a un tercero que haga por ti, te preocupas más sobre si lo hará bien o no», explica Beetham sobre la capacidad de delegar. Por cláusulas de confidencialidad no han desvelado el nombre del sello, pero sí que es «uno de los grandes y empieza por S».

La banda de punk británica acaba de terminar un mes de gira como telonera de Nothing But Thieves por buena parte de Europa. Próximamente telonearán conciertos sueltos de grandes artistas europeos como You Me At Six o Liam Gallagher. En septiembre, según han desvelado en la conversación, darán comienzo a su mayor tour hasta la fecha.

