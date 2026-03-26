Kiefer Sutherland anuncia «Grey», un álbum confesional que llega con el single “Simpler Time” y una extensa gira europea

Kiefer Sutherland vuelve a la música con fuerza. El actor y músico canadiense ha anunciado Grey, su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el 29 de mayo a través de Maple Creek Records. Como adelanto, ya podemos escuchar “Simpler Time”, un single cargado de nostalgia que marca el tono emocional de un disco escrito entre 2024 y 2026, un periodo que él mismo describe como especialmente transformador.

En sus propias palabras, Sutherland explica: “Quiero expresar lo feliz y emocionado que estoy de publicar mi cuarto álbum, Grey. Las canciones fueron escritas y grabadas a lo largo de dos años. En muchos sentidos, representan un crecimiento personal, porque escribí menos sobre lo que observo y más sobre lo que siento”. Esa vulnerabilidad se percibe con claridad en “Simpler Time”, donde reflexiona sobre su juventud y sobre un mundo que, según él, “cultural, social y políticamente se sentía más fiable”. Reconoce que la memoria puede idealizar el pasado, pero insiste: “En este caso, personalmente, no lo creo”.

El álbum ha sido producido por Ethan Johns, Rocco DeLuca y Mark Neill, y estará disponible en vinilo y CD. Su tracklist incluye títulos como “Come Back Down”, “American Farmer”, “Starlight”, “Cruel World” o “Rage In Me”, que apuntan a un trabajo donde el country, el folk y la americana vuelven a ser el terreno natural del artista.

Para acompañar el lanzamiento, Sutherland emprenderá una extensa gira por Europa, Reino Unido, Irlanda y Norteamérica, con más de 40 fechas entre abril y mayo. En España actuará el 5 de mayo en Barcelona (LA2) y el 6 de mayo en Madrid (La Sala del Movistar Arena), dos oportunidades perfectas para disfrutar de su directo, siempre marcado por una mezcla de honestidad, cercanía y una banda sólida que potencia su faceta más musical.

Con Grey, Kiefer Sutherland reafirma que su carrera musical no es un capricho paralelo, sino un espacio creativo propio donde explorar emociones, historias y sonidos que lo acompañan desde hace décadas.

Kiefer Sutherland, una trayectoria que une cine, música y una voz propia en la americana contemporánea

Aunque mundialmente conocido por su carrera como actor, Kiefer Sutherland lleva años construyendo una discografía sólida dentro del country y la americana. Debutó en 2016 con Down in a Hole, un álbum sorprendentemente honesto que abrió la puerta a trabajos posteriores como Reckless & Me (2019) y Bloor Street (2022), donde consolidó su estilo narrativo y su gusto por las melodías cálidas y directas. Su música combina historias personales, paisajes emocionales y una sensibilidad que bebe tanto del folk clásico como del rock americano. Con Grey, su cuarto álbum, Sutherland profundiza en un enfoque más íntimo y confesional, demostrando que su voz artística va mucho más allá de la pantalla y que su evolución musical sigue creciendo con cada nuevo proyecto.

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