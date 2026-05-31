Kiefer Sutherland acaba de publicar hoy Grey, su cuarto álbum de estudio, a través de Maple Creek Records. Diez canciones de country y Americana escritas y grabadas entre 2024 y 2026 que el propio Sutherland describe como un punto de inflexión: menos observaciones del mundo exterior, más cicatrices propias. El single de presentación es «American Farmer», compuesto junto al productor Ethan Johns y dedicado a la lucha cotidiana de los agricultores independientes norteamericanos. Si ya sabíamos que Sutherland llevaba años construyendo una carrera musical en serio, Grey es el disco que convierte esa carrera en algo que merece escucharse sin el contexto del actor detrás.

Menos observaciones, más cicatrices

Hay una diferencia entre escribir canciones sobre el mundo y escribir canciones sobre uno mismo. Sutherland lo sabe, y en Grey cruza esa línea de forma consciente. «En muchos sentidos, estas canciones representan un crecimiento personal. Escribí menos sobre observaciones y más sobre los sentimientos que he tenido que atravesar en mi propia vida», ha declarado. El resultado es un disco que arranca con la melancolía desnuda de «Come Back Down» y no levanta demasiado el pie del acelerador emocional en los diez cortes que lo componen. «Goodbye California» —ya disponible como single previo, junto a «Simpler Time»— funciona como una carta de despedida al estado que moldeó su juventud, después de treinta y cinco años viviendo allí. La decisión de trasladarse a la costa este, y con ella a la realidad cotidiana de los rancheros independientes, impregna buena parte del disco. Que una de las canciones más directas del álbum lleve por título «American Farmer» no es casualidad: Sutherland tiene rancho en Montana y conoce de primera mano los problemas que canta. «Esta canción narra la lucha creciente del agricultor americano independiente», explica. La reseña de Clash Magazine señala que la canción tiene la textura visual y narrativa de algo que encajaría sin problema en Yellowstone. No es un elogio menor.

El disco también hace hueco para las sombras más personales. «Third Time’s a Charm» y la versión de Merle Haggard «The Bottle Let Me Down» se adentran en el terreno resbaladizo del alcohol y la derrota, y lo hacen sin trampa ni cartón. El cierre, «Rage in Me», rompe el molde country del resto del álbum con una energía más agitada que confirma que Sutherland sabe cuándo conviene cambiar de marcha. Ya te avisamos del anuncio de Grey cuando salió el primer single: lo que entonces era una promesa hoy tiene diez canciones para respaldarse.

Ethan Johns y el arte de dejar que las canciones respiren

Grey cuenta con tres productores: Ethan Johns, Rocco DeLuca y Mark Neill. El nombre de Johns es el que más peso específico tiene en el Americana contemporáneo: ha trabajado con Kings of Leon, Laura Marling o Ryan Adams, y su sello es precisamente ese sonido orgánico y envolvente que deja a las canciones espacio para respirar sin ahogarlas en producción. Lo que hace en Grey es coherente con su trayectoria: guitarras cálidas, arreglos contenidos, un equilibrio entre lo acústico y el roots-rock que nunca tira hacia el exceso. Music Republic Magazine lo describe como un disco «rico en textura y profundamente íntimo». DeLuca, por su parte, no es un desconocido para Sutherland: fue el primer artista que fichó en Ironworks, el sello que el actor fundó en 2002. Hay algo de círculo que se cierra en su presencia aquí. De las diez canciones del álbum, Sutherland firma o cofirma nueve. La décima es el homenaje a Haggard, que encaja sin forzar nada en el contexto del disco: si vas a versionar a alguien dentro del universo Americana, que sea al maestro.

Tracklist de Kiefer Sutherland – Grey

«Come Back Down» «American Farmer» «Goodbye California» «Simpler Time» «Starlight» «Cruel World» «Down Below» «Third Time’s a Charm» «The Bottle Let Me Down» «Rage in Me»

De Jack Bauer al granero de Montana

Kiefer Sutherland nació en Londres en 1966 y creció rodeado de cine: hijo del actor Donald Sutherland, debutó en la gran pantalla siendo adolescente y acumuló papeles icónicos a lo largo de los ochenta y noventa (los vampiros de The Lost Boys, Young Guns, A Few Good Men). Pero fue la serie 24 (2001-2010), con su papel de Jack Bauer, lo que lo convirtió en una figura global y le valió un Emmy y un Globo de Oro. En paralelo, y en gran medida en la sombra de esa fama, Sutherland llevaba años construyendo su otra carrera: en 2002 fundó el sello Ironworks, donde fichó a artistas como Rocco DeLuca, y en 2015 empezó a actuar en directo con su propia banda antes de publicar su debut, Down in a Hole (2016). El segundo álbum, Reckless & Me (2019), fue un éxito inesperado en Reino Unido: entró en el Top 10 de la lista general y lideró los charts de Americana, Country e Independent durante varias semanas. Bloor Street (2022) consolidó su reputación como compositor.

Con Grey (2026), Sutherland llega a su cuarto disco habiendo recorrido más de cien escenarios en Europa y Norteamérica en los últimos años y habiéndose trasladado a vivir en una granja en la costa este de Estados Unidos. Esa biografía reciente no es anécdota: es la materia prima del álbum. Que alguien con su historia decida ponerse vulnerable en diez canciones, junto a Ethan Johns, y que el resultado suene a verdad antes que a proyecto secundario, dice bastante de dónde está Sutherland ahora mismo como artista. Grey está disponible en digital, CD y vinilo (edición en color gris cielo vía tienda oficial; blanco en tiendas independientes) a través de Maple Creek Records.

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