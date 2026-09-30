Kim Deal publicará Live at the Barbican, su primer disco en directo, el 13 de noviembre a través de 4AD. Este lanzamiento recoge completo el concierto del 1 de marzo de 2025 en el centro cultural londinense, y llega acompañado de una película del mismo título dirigida por Cuan Roche, que se estrena ese mismo día. Saldrá en digital, en CD y en doble vinilo magenta de edición limitada.

El dato que convierte este anuncio en algo más que un recuerdo de gira es sencillo: fue la primera vez que Deal tocó con una orquesta. Tras casi cuatro décadas entre Pixies, The Breeders y sus propios proyectos, la bajista que definió medio rock alternativo desde un segundo plano se subió a un escenario con 25 músicos detrás. Y lo hizo para cerrar, casi dos años después, el ciclo de un debut que había tardado más de una década en terminar.

Una autoinvitación con sello de 4AD

La idea no salió de un programador cultural, sino de la propia Deal. Mientras mezclaba su disco en Hackney, recordó que Chris Sharp, con quien había coincidido años atrás en 4AD, trabajaba ahora en el Barbican. Así que le escribió. «¡Me invité yo misma!», resume en el comunicado, antes de explicar que el disco ya tenía arreglos orquestales y quería tocarlos con una orquesta de verdad.

La anécdota tiene su gracia porque encaja con el personaje. Deal nunca ha sido de esperar a que la llamen: montó The Breeders cuando en Pixies no había sitio para sus canciones, grabó sola una serie de singles en siete pulgadas cuando nadie esperaba nada de ella y fue sacando adelante Nobody Loves You More a su ritmo, sin prisa ni calendario. Que su primer concierto sinfónico naciera de un correo a un viejo compañero de sello es, en realidad, bastante coherente.

También explica por qué el disco suena como suena. Los arreglos de cuerda y viento ya estaban en el estudio; el Barbican no los inventó, sino que les dio espacio. De hecho, el tema titular ya dejaba claro que Deal quería ir más allá de la guitarra distorsionada, con un aire de crooner torcido que pedía algo más grande que un local de rock.

De Hackney al Barbican con 25 músicos

Sobre el escenario, además del conjunto orquestal y el coro Shards, Deal se rodeó de una banda de confianza: Mando Lopez (su compañero en The Breeders), Susan Voelz (Poi Dog Pondering), Lindsay Glover, Nick White (habitual de Phoebe Bridgers) y Rob Bochnik (The Frames). El invitado especial fue Raymond McGinley, de Teenage Fanclub, que aparece en dos de los temas del disco. La mezcla se hizo en Studio Black Box y el máster corre a cargo de Heba Kadry.

El repertorio es lo más interesante del lanzamiento. La primera mitad recorre el disco de 2024 (“Coast”, “Crystal Breath”, “Are You Mine?”, “Summerland”), mientras que la segunda se abre a su historia: canciones de The Breeders como “Safari”, “Off You” o “Do You Love Me Now?” y temas de su etapa en solitario previa, como “Walking with a Killer”. Escucharlas con cuerdas no es un capricho. Muchas de esas canciones siempre tuvieron algo frágil bajo el ruido, y el formato lo deja a la vista.

Los que estuvieron allí lo describieron como uno de los conciertos del año en Londres, con el recinto lleno y la ovación final incluida. Unos meses después, Deal pasó por España en el Primavera Sound 2025, ya en formato de banda. El disco en directo permite comparar ambas versiones de un mismo repertorio.

Tracklist de “Live at the Barbican”

“Nobody Loves You More”

“Coast”

“Crystal Breath”

“Are You Mine?”

“Disobedience”

“Wish I Was”

“Big Ben Beat”

“Summerland”

“Come Running” (con Raymond McGinley)

“A Good Time Pushed” (con Raymond McGinley)

“Beautiful Moon”

“Night of Joy”

“We’re Gonna Rise”

“Safari”

“Walking with a Killer”

“Biker Gone”

“Off You”

“Do You Love Me Now?”

Kim Deal: Tres décadas de absoluta independencia

Kim Deal entró en Pixies en 1986 respondiendo a un anuncio que buscaba bajista, y su voz y su bajo acabaron siendo parte esencial de discos como Surfer Rosa y Doolittle. Con poco espacio para sus canciones en la banda de Black Francis, fundó The Breeders, que en 1993 dio el salto con Last Splash y “Cannonball”. Después llegaron The Amps, varios regresos y parones de The Breeders y, en 2013, su salida definitiva de Pixies.

Tras publicar The Breeders All Nerve en 2018, Deal fue completando en paralelo un disco propio con canciones que venían de 2011. “Coast” abrió el camino en 2024 y Nobody Loves You More salió en noviembre de ese año con una acogida crítica unánime. El Barbican fue la primera parada de su gira de presentación, y ahora ese concierto es el que cierra el círculo.

▶ “Live at the Barbican” — Kim Deal | 13 de noviembre de 2026 | 4AD

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