Kim Gordon estrena el single «Psychedelic Orgasm» y anuncia gira mundial

La ex guitarrista de Sonic Youth, Kim Gordon, ha lanzado el intenso y alucinante single Psychedelic Orgasm, que forma parte de su próximo álbum en solitario The Collective. El disco, que saldrá a la venta este viernes 8 de marzo, es el segundo de su carrera en solitario, tras el aclamado No Home Record de 2019.

El tema Psychedelic Orgasm viene acompañado de un vídeo musical experimental, dirigido por la propia Gordon y el músico, cineasta y productor Vice Cooler. El clip muestra imágenes invertidas y caóticas de calabazas secas, inflables gigantes y escaleras mecánicas de centros comerciales, ambientadas en Los Ángeles.

Nueva gira mundial para 2024

Además de compartir el tercer y último adelanto del álbum, la cantante, compositora y guitarrista ha anunciado las fechas de una gira mundial, que incluye conciertos en Reino Unido, Europa y Norteamérica. En el Reino Unido, actuará en el KOKO de Londres el 25 de junio y en el O2 Institute2 de Birmingham el 26 de junio. Entre las citas europeas, destacan su participación en el Elevate Festival de Austria, el Open’er Festival de Polonia y el Roskilde Festival de Dinamarca. La gira terminará con su actuación en el Fuji Rock Festival de Japón el 28 de julio.

Nuevo disco a la vista con la colaboración de Justin Raisen

The Collective es el resultado de su colaboración con el productor Justin Raisen (Lil Yachty, John Cale, Yeah Yeah Yeahs, Charli XCX, Yves Tumor), que ya trabajó con ella en su primer álbum. Según una nota de prensa, el nuevo LP “avanza en su construcción conjunta de un mundo, con las construcciones dañadas, sopladas y dub y trap de Raisen como contrapunto a los collages de palabras intuitivos y los mantras pegadizos de Gordon, que evocan la comunicación, la sublimación comercial y la sobrecarga sensorial”.

Kim Gordon es una de las figuras más influyentes y respetadas del rock alternativo, con una trayectoria de más de tres décadas en la que ha explorado diversos géneros y estilos, desde el noise rock hasta la experimentación no wave.