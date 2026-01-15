Kim Gordon vuelve con «Play Me»: ruido, actitud y un pulso crítico al presente

Kim Gordon regresa con Play Me, su tercer álbum en solitario, previsto para el 13 de marzo a través de Matador Records. La artista, figura esencial del art‑rock desde su etapa en Sonic Youth, presenta además un primer adelanto, Not Today, un tema que condensa guitarras distorsionadas, atmósferas tensas y una interpretación vocal que, según ella misma, la llevó a “cantar de una forma que no hacía desde hace mucho tiempo”. El single llega acompañado de un cortometraje dirigido por las hermanas Kate y Laura Mulleavy, quienes también firman el vestido de seda teñido a mano que luce Gordon en el vídeo.

Play Me se presenta como un trabajo “muy inmediato”, construido junto al productor Justin Raisen, conocido por su trabajo con Charli XCX, Sky Ferreira o Yves Tumor. Gordon explica que ambos buscaban canciones cortas, directas y muy orientadas al ritmo, incluso más que en su anterior álbum The Collective (2024). El resultado, según adelanta, es un disco más enfocado y seguro de sí mismo, donde conviven beats melódicos, impulsos krautrock y una lírica que mira de frente a la realidad social y política: desde la cultura de la conveniencia hasta el auge de la IA, pasando por la deriva del poder económico y la fragilidad del clima político estadounidense.

El álbum incluye piezas como Subcon, que apunta directamente a los magnates obsesionados con colonizar el espacio, o Dirty Tech, donde la artista reflexiona sobre el impacto ambiental y humano de la tecnología contemporánea. El cierre, ByeBye25, reimagina la apertura de The Collective incorporando palabras prohibidas por la administración Trump en propuestas de investigación, como “climate change”, “uterus” o “they/them”.

Kim Gordon, icono en transformación: del underground neoyorquino a la experimentación actual

Kim Gordon es una de las figuras más influyentes del rock alternativo de las últimas cuatro décadas. Su trayectoria comenzó a cimentarse a principios de los años ochenta con Sonic Youth, banda clave para entender la evolución del noise rock, el art‑punk y la escena independiente estadounidense. Con ellos, Gordon desarrolló un lenguaje propio: bajo minimalista, guitarras abrasivas, spoken‑word afilado y una presencia escénica magnética. Discos como Daydream Nation, Goo o Dirty redefinieron los límites del rock alternativo y consolidaron a la banda como una referencia para generaciones posteriores. Tras la disolución del grupo en 2011, Gordon no solo mantuvo su actividad artística, sino que amplió su campo de acción: arte visual, moda, escritura y colaboraciones musicales que la situaron siempre en la vanguardia creativa.

Su debut en solitario llegó en 2019 con No Home Record, un álbum que mezclaba electrónica áspera, ritmos industriales y una aproximación vocal casi performativa. La crítica especializada destacó su capacidad para reinventarse sin perder su identidad. En 2024 publicó The Collective, un trabajo aún más experimental, donde incorporó beats cercanos al trap y capas de ruido abrasivo para explorar temas como el capitalismo tardío, la alienación digital y la masculinidad tóxica. Con Play Me, Gordon continúa esa línea de evolución constante, demostrando que su curiosidad artística sigue intacta y que su mirada crítica sobre el mundo contemporáneo es más necesaria que nunca. Su discografía en solitario, aunque breve, se ha convertido en un espacio donde la artista se permite experimentar sin restricciones, manteniendo la esencia que la convirtió en un icono y abriendo nuevas vías para entender el rock del siglo XXI.

