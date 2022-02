King Crimson estrena un adelanto de lo que será su nueva pelicula documental: “In the Court of the Crimson King”

El Rey Carmesí amplia su reino, lejos de ese grito y Epitaph que escribió a finales de los 60 advirtiendo que los profetas del nuevo siglo anunciarían que unos locos acabarían con nuestros sueños: El destino de toda la humanidad está en manos de tontos. Ha pasado el tiempo y esa amenaza sigue atenazando nuestras gargantas.

53 años después esta tremenda profecía incluida en el mejor disco de rock progresivo que se ha hecho jamás, King Crimson, vuelve a ser noticia, al margen de su magnífica discografía y conciertos que, a fecha de hoy, aún siguen sacudiendo miles de almas en el planeta.

El nombre King Crimson (en español Rey Carmesí) fue idea del letrista de la banda Peter Sinfield definiéndolo como un sinónimo de Belcebú, Príncipe de los Demonios. Según Robert Fripp, Belcebú es un anglicismo de la frase árabe B’il Sabab, y significa «hombre que ambiciona».

Sea como sea, desde las entrañas del mismísimo palacio del Rey Carmesí, el nuevo trabajo de la realeza Carmesí acaba de anunciar el ofrecimiento de un nuevo reino, esta vez bajo el registro audiovisual o película que verá la luz durante marzo de 2022 en el llamado festival de cine SXSW (South by Southwest) en Austin, Texas.

Es la propia banda quien ha encargado a Toby Amies, cineasta y locutor especializado en crear programas sobre arte, música y viajes, culturas marginales y perspectivas alternativas, la dirección de este interesante documental que se titulará como el mítico álbum de 1969: In the Court of the Crimson King.

El largometraje tratará básicamente sobre la célebre gira que ofreció King Crimson durante los años 2018 y 2019 y que incluirá gran variedad de entrevistas inéditas, momentos íntimos del grupo y citas alocadas como las propias de Robert Fripp: «Puedes confiar en un caballo, puedes confiar en un perro, pero nunca confíes en un jodido guitarrista». U otras donde ha demostrado ser algo más que un simple compositor de gran carácter: «Ser un músico profesional no significa pasar 12 horas al día tocando música. Significa pasar hasta 12 horas al día cuidando los asuntos, lidiando con litigios, con los diversos personajes que te han robado tus intereses o rechazando demandas hostiles de antiguos miembros de la banda».

En la película Robert Fripp da tambien muestras plausibles de su sinceridad sarcástica cuando en algun momento dice que durante la mítica gira ningún compañero del grupo estuvo irritado con su presencia. Sin duda, Fripp siempre ha sido considerado un tipo peculiar, siendo muy difícil del hecho de trabajar a su lado. Y es que a veces, la genialidad comporta estos efectos adversos.

El film cuenta con entrevistas y reflexiones de algunos de los miembros más emblemáticos de la agrupación, como las del baterista Bill Bruford: «King Crimson era la banda de los sueños vista desde afuera; la banda en la que podías hacer lo que quisieras». O las fuertes reflexiones de Mel Collins, saxofonista de la formación, cuando afirma que «algunos de nosotros pasamos por un infierno».

David Singleton, manager de la formación comentó en una reciente entrevista publicada en Rolling Stone que «nos acercamos a Toby Amies y le dimos total libertad creativa para realizar el proyecto. No queríamos hacer una película convencional».

Por su parte, Robert Fripp matiza este aspecto añadiendo que «el estilo de vida del rock & roll está lleno de glamour y excesos, con todo lujo de detalles, eso incluye subir y bajar de los autobuses, vivir y morir, crearse muchos resentimientos, tener un poco de humor e incluso hacer algo de música».

No cabe duda de que Toby Amies aceptó el desafío sin tener idea de lo difícil que sería hacerlo, pero ser partícipe de una de las bandas más ingeniosas del rock pudo con las incertidumbres. Sus propias palabras definen esa inquietud y reto «Quería hacer una película para comprender cómo se sentía estar en King Crimson, tanto en ese momento como ahora. Ese es un proceso difícil y complicado para todos los involucrados. La película documenta eso, y quiero que la audiencia tenga una idea de cómo se siente un entorno creativo de alta presión y qué puede hacer eso para las personas que ingresan».

Como dice la legendaria canción In The Court of the Crimson King: «El torneo ha comenzado. El gaitero púrpura toca su melodía y el coro canta suavemente para la corte del Rey Carmesí». Ahora solo toca esperar los aplausos.