King Crimson ofrece un adelanto de “Ladies of the Road Instrumental”, otra joya escondida de su extenso archivo sónico

Artista

King Crimson

¿Por qué son noticia?

Cuando en 1969 apareció de la nada el Rey Carmesí, el mundo de la música se estremeció ipso facto. El hombre esquizoide del siglo XXI irrumpió con tal fuerza telúrica que asoló por completo el crisol sónico de la época.

52 años más tarde de aquel apoteósico debut, King Crimson sigue publicando joyas de su extenso baúl fonográfico. En esta ocasión sorprenden con las exquisitas damas del camino, un tema en versión instrumental (adelanto incompleto) que en el disco original contenía voces y se extendía a más de 5 minutos.

Esta versión instrumental surge de las sesiones de grabación realizadas en el estudio del cuarto álbum de la banda, Islands (publicado en 1971) y que a su vez forma parte, junto a otros registros alternativos, de la colección privada Stormy Mundy Selection (Occasional Series – Acts of Random Archive Rummaging), recopilada por Stormy Mundy, viejo colaborador de King Crimson y que poco a poco va desvelando con motivo del 50º aniversario de la banda.

Sobre Ladies of the Road

Sobre Ladies of the Road Instrumental el propio Robert Fripp dijo que cuando King Crimson regresó en 2014, se propuso reinventar el material que había estado intacto y sin reproducir durante 40 años o más. Sailor’s Tale, The Letters y la canción Islands que también dio título al álbum original, son un claro ejemplo de ese gran tesoro inédito.

Cabe decir que inicialmente Ladies of the Road era la cuarta canción del mítico álbum Islands, disco que contenía untotal de 6 pistas, la mayoría de ellas de larga duración. Pero además también es el título de un doble álbum en directo que la formación publicó en 2002. El disco 1 incluye interpretaciones de la banda en el Zoom Club de Frankfurt y el disco 2 es una recopilación de solos de guitarra y saxo tocando el tema 21st Century Schizoid Man en diversos conciertos.

En la canción original de Ladies of the Road se barajan fuertes contrastes de ritmos y tiempos, todos ellos expresados en dentro de una mágica fusión de saxo (Mel Collins) que alcanza diversos puntos de paroxismo dramático junto a la fina dureza de las guitarras de Robert Fripp (recuerdan a Jimi Hendrix) y las evocadoras voces que nos conducen a los legendarios Beatles. En la versión instrumental que ahora nos presenta la banda, los instrumentos toman el relevo de esas voces y dan al tema una dimensión desconocida mucho más espeluznante y subversiva.

La canción inaugural está dedicada a las groupies, a esas chicas que locamente enamoradas de sus dioses o héroes de escenario, deciden recorrer el camino que va del cielo al purgatorio, llegando incluso a veces al infierno.

Pete Sinfield, el letrista de la banda, matizó este recorrido en algunos fragmentos de la canción: Todos sabéis que las muchachas del camino / son como las manzanas que robasteis en vuestra juventud. Al final del tema, hay un juego de palabras que describe claramente una felación, acto muy habitual en los camerinos de las estrellas: Se comió todo lo que le di / y se deleitó con el sabor / de la raspa de pescado con marrón glacé.

Partiendo de estas duras frases, recuerdo haber leído hace años que Ladies of the Road es una clara representación del duro amor sexual, bizarro, mientras que otros temas del álbum, eran metáforas de otras distintas manifestaciones amorosas humanas: Formentera Lady (el amor romántico), The Letters (el amor celoso) y finalmente Islands (el amor universal).

King Crimson – Ladies of the Road

Sobre King Crimson

King Crimson fue el proyecto musical de Robert Fripp, un fenomenal guitarrista inglés con ansias de experimentación sonora, que, siendo un gran devorador de la música clásica y del jazz, supo mezclar de forma brillante y única, sus ideas y composiciones con el rock y la experimentación, convirtiendo a King Crimson como la bandera más elevada del movimiento progressive que surgió en la Gran Bretaña de finales de los 60 y comienzos de los 70.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!