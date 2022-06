King Gizzard And The Lizard Wizard publicarán tres nuevos discos en 2022

Lo bueno de ser fan de King Gizzard And The Lizard Wizard es que sabes al 100% que nunca vas a tener que esperar mucho tiempo para disfrutar de su próximo disco. De hecho, tras publicar el vinilo exclusivo Made In Timeland en marzo y su álbum doble Omnium Gatherum en abril, la banda ha prometido que llegarán tres nuevos discos antes de que termine el año.

De este modo, sus cuentas matemáticas seguirán siendo impresionantes, ya que en la pasada década han lanzado 20 álbumes de estudio, 13 álbumes en vivo, dos recopilatorios, un EP y un álbum de remixes.

Además, conseguirían igualar su propio récord de discos en un solo año, ya que en 2017 ya consiguieron publicar cinco trabajos: Flying Microtonal Banana, Murder Of The Universe, Polygondwanaland, Gumboot Soupy y Sketches Of Brunswick East junto a Mild High Club.

Estaremos atentos…

Sobre King Gizzard And The Lizard Wizard

Si bien formada en Melbourne en 2011, la banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard bien podría ser confundida con algún oscuro conjunto psicodélico de los sesenta. Con un sonido bizarro que en ocasiones evoca el eclecticismo experimental de los primeros discos de Frank Zappa y The Mothers of Invention, el grupo se deja llevar por la inspiración adonde quiera que sea. Dentro de una discografía tan prolífica como diversa, sus mejores discos no tienen nada que envidiarle a los grandes clásicos del rock psicodélico.

Fuente: Apple Music

Discografía de King Gizzard And The Lizard Wizard

12 Bar Bruise (2012)

Eyes Like the Sky (with Broderick Smith, 2013)

Float Along – Fill Your Lungs (2013)

Oddments (2014)

I'm in Your Mind Fuzz (2014)

Quarters! (2015)

Paper Mâché Dream Balloon (2015)

Nonagon Infinity (2016)

Flying Microtonal Banana (2017)

Murder of the Universe (2017)

Sketches of Brunswick East (with Mild High Club, 2017)

Polygondwanaland (2017)

Gumboot Soup (2017)

Fishing for Fishies (2019)

Infest the Rats' Nest (2019)

K.G. (2020)

L.W. (2021)

Butterfly 3000 (2021)

Made in Timeland (2022)

Omnium Gatherum (2022)

