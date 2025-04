King Gizzard & The Lizard Wizard anuncian “Phantom Island”, un viaje orquestal para junio

¡Preparaos, fans de King Gizzard & The Lizard Wizard, porque la banda australiana no para de sorprendernos! La prolífica banda psicodélica anunció que su 27º álbum de estudio, Phantom Island, llegará el 13 de junio bajo su sello p(doom) Records. Este ambicioso trabajo promete llevar su sonido a nuevas alturas con una vibrante reinvención orquestal, y ya está generando expectación entre sus seguidores.

Phantom Island nace de las sesiones de su aclamado Flight b741 (2024), pero con un giro magistral: las canciones han sido transformadas con arreglos de cuerdas, vientos y metales, grabadas junto a la prestigiosa Filarmónica de Los Ángeles. Según Stu Mackenzie, líder de la banda, la inspiración surgió tras su experiencia en el Hollywood Bowl en 2023, donde conocieron a los músicos que dieron vida a este proyecto. Con la colaboración del compositor Chad Kelly, el álbum ofrece una paleta sonora rica y cinematográfica que reimagina temas con una energía única.

El primer adelanto, Deadstick, lanzado el 15 de abril junto a un vibrante video musical, nos da un aperitivo de lo que viene: un torbellino psicodélico con texturas sinfónicas que captura la esencia de Phantom Island. Además, ya sabemos que el disco incluirá diez cortes: Lonely Cosmos, Eternal Return, Panpsych, Spacesick, Aerodynamic, Sea of Doubt, Silent Spirit y Grow Wings and Fly. Las reservas ya están disponibles desde el 15 de abril a través de p(doom) Records, así que no hay excusa para no asegurar tu copia.

Pero eso no es todo. King Gizzard & The Lizard Wizard llevarán Phantom Island al escenario con la Phantom Island Orchestral Tour, que arrancará en julio de 2025 en Estados Unidos. Cada show contará con una orquesta local de 28 músicos dirigida por Sarah Hicks, aunque también habrá fechas de rock puro para los puristas. En otoño, Europa y Reino Unido disfrutarán de una mezcla de conciertos orquestales y sets electrónicos al estilo The Silver Cord (2023), prometiendo una experiencia inolvidable.

Con Phantom Island, King Gizzard & The Lizard Wizard demuestran una vez más por qué son una de las bandas más innovadoras del panorama actual. Este álbum no solo consolida su versatilidad, sino que invita a los oyentes a sumergirse en un universo sonoro sin límites. ¡Marcad el 13 de junio en sus calendarios, porque este viaje orquestal será épico!

King Gizzard & The Lizard Wizard: Una carrera prolífica que desafía géneros

Formada en Melbourne en 2010, King Gizzard & The Lizard Wizard se ha consolidado como una de las bandas más innovadoras y prolíficas del rock contemporáneo. Con Stu Mackenzie (voz, guitarra, flauta), Ambrose Kenny-Smith (voz, armónica, teclados), Cook Craig (guitarra, teclados), Joey Walker (guitarra), Lucas Harwood (bajo) y Michael Cavanagh (batería), la banda ha explorado una gama ecléctica de géneros, desde el rock psicodélico y garage hasta el jazz, folk, thrash metal y microtonalidad, ganándose un lugar único en la escena global.

Su discografía, que abarca 27 álbumes de estudio hasta abril de 2025, comenzó con 12 Bar Bruise (2012), un debut crudo de garage rock. Le siguieron Eyes Like the Sky y Float Along – Fill Your Lungs (2013), que marcaron su incursión en el psicodélico y narrativas western. En 2014, Oddments y I’m in Your Mind Fuzz consolidaron su sonido vertiginoso, mientras que Quarters! (2015) experimentó con jazz fusión y Paper Mâché Dream Balloon (2015) abrazó el folk acústico. Nonagon Infinity (2016), un álbum que ganó el ARIA Award por Mejor Álbum de Hard Rock, los catapultó al mainstream, alcanzando el puesto 19 en Australia.

En 2017, la banda lanzó cinco álbumes: Flying Microtonal Banana, Murder of the Universe, Sketches of Brunswick East (con Mild High Club), Polygondwanaland y Gumboot Soup, mostrando su versatilidad. Desde entonces, han explorado thrash metal en Infest the Rats’ Nest (2019), microtonalidad en K.G. y L.W. (2020-2021), y pop psicodélico en Butterfly 3000 (2021). Sus lanzamientos más recientes, Flight b741 (2024) y el orquestal Phantom Island (previsto para el 13 de junio de 2025), reflejan su continua evolución.

Con 56 álbumes en directo, cuatro recopilaciones, tres EPs y 59 sencillos, su producción es asombrosa. Su sello Flightless (hasta 2019) y ahora p(doom) Records han permitido una libertad creativa sin igual. Reconocidos por sus enérgicos conciertos y nombrados Banda del Año por Consequence of Sound en 2017, King Gizzard sigue desafiando expectativas.

