King Gizzard & The Lizard Wizard estrenan un nuevo adelanto de su próximo disco

Los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard han compartido este 18 de febrero el tercer adelanto del que será su próximo álbum L.W.. Pleura ya se suma los otros dos temas If Not Now, Then When? y O.N.E. que la banda ha sacado como adelanto a su nuevo trabajo, el cual estará disponible a finales de este mes. Esta noticia deja claro que la banda no baja el ritmo ya que publicaron su último álbum, K.G, en noviembre del 2020.

Pleura parece no seguir un orden, con largas pausas y breves piezas musicales sintéticas entre las partes de la canción. El video con el que la banda ha presentado su tercer adelanto es una grabación en directo, dividida en 6 pantallas dirigida por John Angus Stewart. Aquí puedes ver y disfrutar de este nuevo regalo de la banda:

Y aquí están las nueve nuevas canciones que compondrán L.W.: