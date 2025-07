King Gizzard & The Lizard Wizard retiran su música de Spotify en protesta

La banda australiana de rock psicodélico King Gizzard & The Lizard Wizard ha retirado casi todo su catálogo de Spotify, anunció el 25 de julio de 2025, en oposición a las inversiones en tecnología militar de Daniel Ek, CEO de la plataforma. En un comunicado en Instagram, la banda señaló que Ek, a través de su fondo Prima Materia, lideró una inversión de 600 millones de euros en Helsing, una empresa alemana que desarrolla drones y software de inteligencia artificial para uso militar. “Hola amigos, un aviso: el CEO de Spotify invierte millones en tecnología de drones militares. Acabamos de retirar nuestra música de la plataforma. ¿Podemos presionar a estos Dr. Evil tecnológicos para que hagan algo mejor?”, escribieron, acompañando el mensaje con Masters of War de Bob Dylan.

El movimiento, que incluye sus 27 álbumes de estudio, sigue a bandas como Deerhoof y Xiu Xiu, quienes también abandonaron Spotify por razones similares. Solo su EP colaborativo de 2022, Satanic Slumber Party con Tropical Fuck Storm, permanece en la plataforma, ya que fue lanzado por Joyful Noise Recordings. La banda, conocida por su prolífica discografía en sellos propios como KGLW y Flightless, no enfrentó complicaciones contractuales, facilitando la retirada. Promocionaron una nueva colección de demos, Demos Vol. 7 + Vol. 8, exclusiva de Bandcamp, mientras que su música sigue disponible en Apple Music, Tidal y otras plataformas. Este boicot refleja el creciente descontento de artistas con las prácticas de Spotify, incluyendo bajos pagos por streaming, y marca una postura ética contra su vinculación con tecnología militar.

King Gizzard & The Lizard Wizard: los titanes del rock psicodélico australiano

Formada en Melbourne en 2010, King Gizzard & The Lizard Wizard se ha consolidado como una de las bandas más prolíficas y versátiles del rock contemporáneo. Liderada por Stu Mackenzie, el sexteto mezcla psicodelia, garage, krautrock y metal, ganando un culto global con su energía en vivo y una discografía que abarca 27 álbumes de estudio. Su debut, 12 Bar Bruise (2012), mostró un sonido crudo, pero discos como Nonagon Infinity (2016), un álbum cíclico infinito, y PetroDragonic Apocalypse (2023), con su metal progresivo, demostraron su capacidad para reinventarse. Han tocado en festivales como Coachella y Primavera Sound, y su sello KGLW les da control total sobre su música, permitiendo lanzamientos frecuentes y experimentales. Su oposición a Spotify en 2025 refuerza su postura independiente.

Con una discografía que incluye I’m In Your Mind Fuzz (2014), Flying Microtonal Banana (2017) y The Silver Cord (2023), la banda ha explorado géneros desde jazz hasta electrónica. Su EP Willoughby’s Beach (2011) marcó sus inicios, mientras que proyectos como Demos Vol. 1-6 y Live at Red Rocks ‘22 muestran su creatividad inagotable. Phantom Island (2024) y Flight b741 (2024) destacan su ritmo de lanzamientos. Ganadores de premios ARIA, su impacto trasciende Australia, influyendo en el rock psicodélico moderno. Su decisión de retirar su música de Spotify, liderada por su ética, subraya su compromiso con los fans y su rechazo a las prácticas corporativas, consolidándolos como una fuerza única en la música actual.

