King Gizzard & The Lizard Wizard se planta: música a precio libre en Bandcamp tras el adiós a Spotify

La banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard ha dado un golpe sobre la mesa en la industria musical. En julio de 2025, anunciaron la retirada de todo su catálogo de Spotify como protesta contra las inversiones del CEO de la plataforma, Daniel Ek, en tecnología militar basada en inteligencia artificial. Ek, a través de su firma Prima Materia, destinó más de 600 millones de euros a Helsing, una empresa que desarrolla drones militares con IA.

Como respuesta, King Gizzard ha subido sus discos a Bandcamp bajo un modelo de “paga lo que quieras”, permitiendo incluso descargas gratuitas. La jugada ha sido un éxito rotundo: los 27 álbumes más vendidos en la plataforma actualmente son suyos, incluyendo títulos como PetroDragonic Apocalypse; Or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth And The Beginning of Merciless Damnation y Nonagon Infinity. ¿Quieres hacerte con alguno? Pues ya puedes aquí.

La banda no está sola. Xiu Xiu y Deerhoof también han abandonado Spotify por los mismos motivos. Estos últimos declararon: “No queremos que nuestra música mate gente”.

La polémica se suma a otras críticas recientes contra Spotify. En 2024, Daniel Ek fue duramente cuestionado por referirse a la música como “contenido” y minimizar el esfuerzo creativo. Mientras tanto, la empresa reportaba beneficios superiores a los mil millones de euros, aumentaba precios y despedía empleados. Además, la plataforma ha desmonetizado canciones con menos de 1.000 reproducciones, dificultando el acceso de nuevos artistas a ingresos por streaming.

El movimiento de King Gizzard no solo es una declaración política, sino también una apuesta por un modelo más justo y accesible para los fans y músicos independientes.

King Gizzard & The Lizard Wizard: psicodelia sin límites y discos por docenas

Desde su formación en Melbourne en 2010, King Gizzard & The Lizard Wizard ha redefinido lo que significa ser una banda prolífica. Con más de 25 álbumes de estudio publicados en apenas una década, su carrera es una montaña rusa sonora que abarca desde el garage rock y la psicodelia hasta el thrash metal, el folk acústico y la microtonalidad. Su debut, 12 Bar Bruise (2012), marcó el inicio de una exploración musical sin fronteras, seguido por joyas como Eyes Like the Sky (2013), un western narrado, y Nonagon Infinity (2016), un disco que se reproduce en bucle infinito y que les valió el ARIA Award al Mejor Álbum de Hard Rock o Heavy Metal.

En 2017, cumplieron la promesa de lanzar cinco álbumes en un solo año, incluyendo el experimental Flying Microtonal Banana, la epopeya sci-fi Murder of the Universe y el jazzístico Sketches of Brunswick East. Su discografía posterior siguió rompiendo moldes con títulos como Infest the Rats’ Nest (2019), donde se sumergen en el metal más crudo, y Butterfly 3000 (2021), una apuesta por el synth-pop melódico. En paralelo, han creado un universo narrativo propio —el “Gizzverse”— que conecta discos, letras y visuales. Su enfoque DIY, sus directos explosivos y su capacidad para reinventarse han convertido a King Gizzard en una banda de culto global, adorada por fans que celebran cada nuevo lanzamiento como una aventura sonora impredecible.

