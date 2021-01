Hacer una versión de Imagine, mítica canción de John Lennon, producida por el recientemente fallecido Phil Spector e incluida en álbum de nombre homónimo del ex Beatle, no deja de ser un riesgo ya que se trata de uno de los temas más reconocidos mundialmente y más grabados a fuego en el imaginario colectivo de la gente. Sin embargo, el bueno de King Krule, nombre artístico del británico Archy Marshall, sorprendió el pasado sábado a todos sus seguidores publicando en su Bandcamp su propia versión de este himno pacifista. “Grabado en sudor, el verano pasado, para un amigo”, informó Krule. Aunque guarda unas obvias similitudes con la original, lo cierto es que la interpretación de Marshall parece más oscura y arrastrada, puede que por culpa del calor del que hablaba el artista.

Puedes escuchar su versión a continuación:

King Krule publicó el año pasado su tercer disco de estudio, Man Alive!, trabajo muy bien acogido por la crítica. Asimismo, está previsto que el compositor inglés actúe el próximo mes de septiembre en el festival End Of The Road, en el que compartirá cartel con otros artistas como Pixies, Big Thief o Bright Eyes, entre otros. La edición de 2020 del End Of The Road tuvo que suspenderse debido a la pandemia desatada por el coronavirus.