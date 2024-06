King Krule sorprende con el lanzamiento de su nuevo EP “SHHHHHH!”

King Krule ha sacudido el panorama musical con la publicación de su nuevo EP titulado SHHHHHH!, una colección de cuatro pistas que han generado gran expectación entre los seguidores del artista. Las canciones Achtung, All Soup Now, Time For Slurp y Whaleshark, que anteriormente solo estaban disponibles a través de discos flexi durante la gira Shhhhh Tour de 2023, ahora se encuentran accesibles en formato digital y serán lanzadas en un LP de 7″.

El video musical autodirigido para Time For Slurp, rodado en blanco y negro por Josh Renaut, muestra a Archy Marshall y sus compañeros de banda Ignacio Salvadores (saxofonista) y George Bass (baterista) remando sin rumbo por un pantano. Este tema rápidamente se convirtió en favorito de los fans tras su debut en el primer show de la gira SHHHHH! Tour en La Marbrerie en París, donde el disco flexi original alcanzó precios de hasta £1000 en Discogs.

SHHHHHH! sigue al cuarto álbum de estudio del año pasado, Space Heavy, y está disponible ahora a través de XL Recordings / Matador.