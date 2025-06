King Princess anuncia «Girl Violence», un explosivo tercer álbum con el single «RIP KP»

King Princess, el alter ego de la artista neoyorquina Mikaela Straus, ha anunciado su tercer álbum de estudio, Girl Violence, que se lanzará el 12 de septiembre de 2025 a través del sello independiente section1. Este trabajo, descrito como su proyecto más personal y audaz, explora el caos y la catarsis tras una ruptura, el abandono del sistema de grandes discográficas y su regreso a Nueva York. El single principal, RIP KP, un himno queer descrito como “desenfrenado y sexy”, debutó en The Late Show with Stephen Colbert y se acompaña de un videoclip dirigido por Warren Fu. Junto al anuncio, King Princess ha revelado una gira mundial que incluye fechas en Estados Unidos, Canadá y Europa, con paradas confirmadas en España.

Un renacer emocional y sonoro

Girl Violence, grabado en Nueva York tras los siete años de Mikaela Straus en Los Ángeles, marca un punto de inflexión en su carrera. Producido en colaboración con Jake Portrait (Lil Yachty, Alex G) y Aire Atlantica (SZA), el álbum de 13 pistas combina pop vibrante, rock alternativo y texturas electrónicas, reflejando el caos emocional de una ruptura y la liberación de las expectativas de la industria musical. Straus describe el disco como “una celebración de la locura de la feminidad, con admiración por el desorden”. En una declaración, afirmó: “La violencia femenina es sigilosa, no física, sino profundamente emocional, espiritual y espeluznante. Las mujeres somos asombrosas y siniestras, incluyéndome, y este álbum es mi curiosidad por entender el amor, la pérdida y los cambios que surgen de mi amor por las mujeres”. El proyecto, su primero con section1 tras dejar Columbia Records, captura su regreso a Brooklyn y un sonido que conecta con la música que la obsesionaba a los 15 años.

RIP KP: Un himno queer y desenfrenado

El single principal, RIP KP, es una explosión de pop alternativo con un toque carnavalesco y letras cargadas de deseo, descrito por Straus como “un himno subido de tono para las lesbianas”. Escrito durante un “colapso total del ego”, refleja su transición tras dejar Los Ángeles y su antigua vida. “Se trata del lado sexy de la violencia femenina, cuando el amor se apodera de tu cerebro como un hongo cordyceps y de repente estás actuando como loca por toda la casa”, explicó. El tema, con un ritmo adictivo y un solo de guitarra vibrante, se estrenó en The Late Show with Stephen Colbert el 3 de junio de 2025, acompañado por un escenario minimalista que destacó su presencia magnética. El videoclip, dirigido por Warren Fu, sitúa a King Princess en un limbo psicodélico queer, con elementos de terror de bajo presupuesto, marionetas y estética camp, mostrando un club nocturno donde la artista enfrenta un torbellino de deseo y caos.

Gira mundial con parada en España

King Princess llevará Girl Violence a los escenarios con una gira que comienza el 4 de junio de 2025 en el Market Hotel de Brooklyn, seguida de presentaciones en el Austin City Limits (3 y 10 de octubre) y ciudades como Nashville, Chicago y Los Ángeles, cerrando en Estados Unidos el 22 de noviembre. En diciembre, la gira llegará a Europa, con fechas confirmadas en España: el 7 de diciembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 8 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, acompañada por SASAMI y spill tab. Las entradas salen a la venta el 13 de junio de 2025 a las 10:00 hora local. Straus también presentará el álbum en un evento íntimo en Brooklyn el 4 de junio, ya agotado, lo que refleja la expectación de los fans. La gira promete un espectáculo enérgico que combina su característico estilo teatral con la intensidad emocional del nuevo material.

Un ícono queer en ascenso

Además de Girl Violence, Mikaela Straus está consolidando su carrera como actriz, con un papel en la segunda temporada de Nine Perfect Strangers en Hulu junto a Nicole Kidman y un próximo debut cinematográfico en Song Sung Blue con Hugh Jackman y Kate Hudson. Su colaboración con Joe Talbot de Idles en la canción Say What You Will promete un momento destacado del álbum, fusionando su estilo introspectivo con la intensidad cruda del líder de la banda punk. La promoción de Girl Violence incluye una estrategia digital con teasers en redes sociales, donde Straus compartió letras y vistazos al estudio, generando entusiasmo entre los fans. Este álbum reafirma su posición como una voz clave en la visibilidad LGTBIQ+, explorando temas de identidad y expresión de género con autenticidad y audacia.

Tracklist de King Princess – Girl Violence

Girl Violence Jaime Origin I Feel Pretty Cry Cry Cry Get Your Heart Broken Girls Covers Say What You Will RIP KP Alone Again Slow Down and Shut Up Serena

King Princess: una estrella multifacética

King Princess, nacida como Mikaela Straus en Brooklyn, Nueva York, en 1998, irrumpió en la escena musical con su single debut 1950 (2018), un himno queer con más de un billón de reproducciones que le valió una certificación de platino. Su primer álbum, Cheap Queen (2019), producido con Mark Ronson, mostró su habilidad para fusionar pop, R&B y rock alternativo, abordando temas de amor, identidad y sexualidad. Su segundo álbum, Hold On Baby (2022), incluyó colaboraciones con Taylor Hawkins de Foo Fighters y Aaron Dessner, consolidando su versatilidad con temas como Let Us Die.

Con actuaciones en programas como Saturday Night Live y giras junto a The Strokes, Florence + The Machine y Kacey Musgraves, King Princess ha creado un espacio único en el pop moderno. Su trabajo en campañas de moda para Gucci y Calvin Klein, junto con su activismo por la visibilidad LGTBIQ+, la han convertido en un ícono cultural. Girl Violence marca un nuevo capítulo, donde Straus toma el control creativo total, entregando su visión más audaz y sin filtros hasta la fecha.

