Kings of Convenience estrenan “Fever”, segundo adelanto de su nuevo disco “Peace or Love”

Tan solo unos días después de saber que podremos disfrutar de su música en la edición 2022 de Tomavistas Festival, Kings of Convenience estrenan Fever, segundo adelanto del que será su nuevo y esperado disco Peace or Love. La canción es una nueva delicia muy del estilo del dúo noruego formado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, que ya habían puesto las expectativas muy altas con su anterior adelanto Rocky Trail.

Peace or Love, su primer disco en 12 años desde que lanzará Declaration of Dependence en 2009, saldrá a la venta el 18 de junio, así que ya nos queda poquito para disfrutarlo. En cuanto esta nueva canción, el cantante Erlend Øye ha dicho que “es el tema que más rápido escribieron, nacido de un arranque puro y simple de inspiración. Sin embargo, los arreglos y la grabación tomaron bastante tiempo, y no logramos culminarlo hasta que Eirik Glambek Bøe añadió el final a piano en los últimos días de grabación allá por febrero de 2020“.

Disfrutemos de este nuevo tema a continuación: