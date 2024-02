Kings of Leon anuncian nuevo álbum y estrenan «Mustang» como primer adelanto

Kings of Leon ha anunciado su primer álbum para Capitol Records, titulado Can We Please Have Fun, que saldrá a la venta el 10 de mayo. Además, ha compartido el videoclip de su nuevo single Mustang, dirigido por Brook Linder y producido por RadicalMedia.

Kings of Leon, que publicaron sus primeros ocho discos de estudio con RCA Records, incluyendo el último When You See Yourself en 2021, han grabado su nuevo trabajo en los estudios Dark Horse de Tennessee, con el colaborador de Harry Styles, Kid Harpoon. El álbum contiene 12 canciones que exploran temas como la diversión, el amor, la soledad y la generación actual.

Tras el lanzamiento del álbum, Kings of Leon actuarán en el Hyde Park de Londres y se embarcarán en una gira por Norteamérica, que incluirá paradas en ciudades como Austin, Los Ángeles, Seattle, Chicago y Nueva York.

Kings of Leon son uno de los grupos más exitosos y aclamados del rock alternativo, con más de 20 millones de discos vendidos y cuatro premios Grammy en su haber. Su sonido combina influencias del rock sureño, el blues, el country y el garage rock, y se caracteriza por la potente voz de Caleb Followill, el líder y vocalista de la banda.

Aquí tenéis el tracklist de este recién anunciado nuevo álbum:

01 Ballerina Radio

02 Rainbow Ball

03 Nowhere to Run

04 Mustang

05 Actual Daydream

06 Split Screen

07 Don’t Stop the Bleeding

08 Nothing to Do

09 Television

10 Hesitation Generation

11 Ease Me On

12 Seen