Kings of Leon comparten teasers de 4 nuevas canciones

Ya ha arrancado 2021 y tenemos que intentar ser positivos. Que sí, que va a ser un buen año. Intentemos convencernos. Y por ello, queremos ser positivos, y fijarnos en buenas noticias como el retorno de Kings of Leon, que últimamente han compartido los teasers de cuatro nuevas canciones: Must Catch The Bandit, Feel The Way You Do, Dancing In Your Head y Spin It Like We Can.

Con estos temas, los estadounidenses pondrán fin a un silencio de casi cinco años desde que lanzaran su álbum Walls en 2016 (con la excepción de Going Nowhere, la nueva canción inspirada por el confinamiento por la pandemia que publicaron en abril). Eso sí, no sabemos cuándo llegará este nuevo trabajo, pero sí que los dos primeros temas del listado se publicarán este jueves 7 de enero.

Mientras, os dejamos con los teasers: