Kings Of Leon han anunciado O My Beloved, su décimo álbum de estudio, que llegará el 6 de noviembre a través de Love Tap Records, su propio sello distribuido por Virgin Music. Junto al anuncio, el grupo de Nashville ha compartido «My Whole World», primer single del disco, acompañado de un vídeo oficial construido con grabaciones domésticas de la familia Followill.

Es la primera vez en más de veinte años de carrera que la banda produce un disco enteramente por su cuenta, sin nadie más al mando de la mesa de mezclas. El resultado, según sus propias palabras, es «su disco más íntimo y desnudo hasta la fecha»: una colección de canciones que gira en torno a la familia, la gratitud y el camino recorrido, en lugar del estruendo de estadio que los hizo mundialmente conocidos.

Veinte años de estadios para volver a casa

El giro no ha sido casual. Según ha trascendido, el grupo llegó a apartar cuatro o cinco canciones de corte más eléctrico que tenía en marcha, para dejar sitio al material despojado que finalmente ha formado O My Beloved. Caleb Followill lo resume así: «Pensé que sería precioso hacer un disco que mirara atrás, a todo lo que hemos hecho, y agradeciera cómo hemos llegado hasta aquí».

El cantante añade que en las canciones aparecen sus familias, recuerdos de infancia y momentos que en su día no parecían tan importantes, pero que al pasar por el filtro de estas composiciones le han hecho entender cuánto pesaron realmente en su vida. Un ejercicio de memoria compartido, según ha explicado la banda, entre los cuatro miembros del grupo, todos parte de la misma familia Followill.

«My Whole World» nace, según ha detallado el grupo, de la lesión que apartó a Followill de los escenarios el año pasado y que obligó a cancelar el concierto que Kings Of Leon tenían previsto en el Mad Cool 2025, separándolo de su familia durante la recuperación. Guiada por una guitarra acústica y un pulso de domingo por la mañana, la canción resume el espíritu de todo el disco: una oda agradecida a la gente que rodea al cantante.

Para celebrar el anuncio, Kings Of Leon actúan esta misma noche en un concierto íntimo en el Basement East de Nashville, el mismo circuito de clubes donde empezaron a tocar de adolescentes antes de dar el salto a los estadios. El disco ya está disponible en preventa.

Un domingo por la mañana con acento country

El single deja entrever el rumbo del disco: una producción despojada, casi doméstica, construida sobre una guitarra acústica y un pulso relajado que recuerda más a una tarde tranquila que a un estadio lleno. La crítica especializada ha señalado el eco de las recientes colaboraciones del grupo con Zach Bryan, con quien Kings Of Leon coincidieron en «Bowery» (2025) y en su propio EP #2, publicado a finales de ese mismo año.

Ese giro hacia el Americana convive con la vena confesional que atraviesa todo el disco: canciones pensadas, según el propio grupo, para revisitar la trayectoria compartida entre cuatro familiares que llevan juntos desde la adolescencia. O My Beloved no es, a priori, un disco pensado para las listas de festivales, sino para escucharlo de principio a fin.

O My Beloved: las trece canciones con las que Kings Of Leon miran atrás

«Intro»

«My Whole World»

«Cold Blue Dawn»

«The Hand»

«Rose»

«Make It Count»

«KOYSAR»

«Feel The Love»

«Blue Jeans and Diamonds»

«Warm Company»

«Forever Endeavor»

«Pretty Thing»

«Get You Down»

Kings Of Leon: de Sex on Fire a la nostalgia adulta

Formados en Nashville en 1999 por los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill junto a su primo Matthew, Kings Of Leon pasaron del rock sureño de garaje a la maquinaria de estadio que los llevó a lo más alto con Only by the Night (2008), el disco de «Sex on Fire» y «Use Somebody». Desde entonces han publicado ocho álbumes más, entre ellos Walls (2016) y When You See Yourself (2021), consolidándose como una de las bandas de rock más resistentes de las últimas dos décadas, capaces de llenar estadios en ambos lados del Atlántico sin apenas alejarse del sonido que los hizo grandes.

Tras Can We Please Have Fun (2024), su noveno disco, el grupo mantuvo el pulso activo con colaboraciones junto a Zach Bryan, un EP sorpresa y su regreso este verano al Mad Cool de Madrid, un año después de haber tenido que cancelarlo por la lesión de Followill. Ahora, con la producción por primera vez en sus propias manos y la mirada puesta en el pasado familiar más que en el próximo estadio, Kings Of Leon cierran ese ciclo con el anuncio de O My Beloved, que llegará el 6 de noviembre.

▶ «My Whole World» — Kings Of Leon | 6 de noviembre | Love Tap Records

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