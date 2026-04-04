knitting exploran la memoria emocional en su nuevo álbum «Souvenir»

La escena indie canadiense vuelve a dar señales de fuerza con el anuncio del segundo álbum de knitting, Souvenir, un trabajo en el que la banda de Montreal profundiza en cómo los recuerdos moldean nuestra identidad. Tras el debut Some Kind of Heaven (2024), el grupo regresa con un enfoque más introspectivo y una producción que crece en matices sin perder su esencia slacker rock, muy influida por la diversidad creativa del circuito DIY de su ciudad natal.

Como adelanto, knitting han compartido el single \»I Want To Remember Everything\», una carta abierta a ser ese «niño raro» y a la búsqueda de autenticidad en la vida adulta. Su líder y compositora Mischa Dempsey explica que la canción nació de los referentes culturales que le hicieron sentirse vista en su infancia, desde películas como Harriet the Spy hasta videoclips encontrados por azar en el viejo ordenador familiar. En sus palabras: \»‘I Want to Remember Everything’ fue una de las primeras canciones que tomó forma para el álbum. Es un homenaje a la niña rara que fui y un intento de reconectar con las partes de mí que escondí al crecer\».

El disco, grabado entre Montreal y St. John’s junto a la guitarrista e ingeniera Sarah Harris, amplía el sonido del grupo con una mayor profundidad emocional y una narrativa cohesionada: cada canción funciona como un pequeño relicario que guarda un fragmento de vida. El resultado promete ser un paso adelante para una banda que, sin prisa pero con una identidad cada vez más definida, está construyendo un universo propio dentro del indie norteamericano.

knitting: del DIY canadiense a un universo propio lleno de memoria y sensibilidad

Desde su debut con Some Kind of Heaven, knitting se han consolidado como una de las propuestas más interesantes surgidas del underground canadiense. Formados por Mischa Dempsey, Andy Mulcair y Sarah Harris, el trío combina guitarras de espíritu slacker, melodías luminosas y letras que exploran la vulnerabilidad con una franqueza poco habitual. Su primer álbum ya apuntaba maneras, pero es con Souvenir donde parecen dispuestas a dar un salto cualitativo, ampliando su paleta sonora y profundizando en una narrativa emocional más compleja. Con solo dos discos, la banda ha demostrado una capacidad notable para convertir experiencias íntimas en canciones que conectan con una generación que busca autenticidad en un mundo saturado de ruido.

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